Президент РТ предложил разработать единый проект застройки набережной озера Кабан

Всего члены комиссии одобрили десять проектов нового строительства, еще шесть проектов было отклонено

Накануне в рамках межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях Татарстана президент РТ Рустам Минниханов предложил провести конкурс на разработку концепции застройки набережной озера Кабан, передает пресс-служба главы республики.

Так, в ходе заседания было предложено разработать единый проект с учетом особенности местности, этажности и других требований. Такое решение было принято в связи с тем, что проект гостиничного комплекса (апарт-отель) по улице Хади Такташ в очередной раз не нашел одобрения и был отложен.

- Здание слишком массивное для размещения на набережной озера Кабан – 5-этажное здание с подземной парковкой, - отметил президент.

Также на заседании состоялось обсуждение проектов нового строительства на территории исторического поселения Свияжск. Все четыре представленных проекта получили одобрение. Это постоялый двор и гостевой дом «Тайницкий спуск» - объект воссоздан взамен утраченного жилого дома.

Кроме того, был рассмотрен вопрос о реализации проекта нового строительства на территории исторического поселения Лаишево. Был одобрен проект реконструкции здания Лаишевского РОВД, возведенного в 70-х годах прошлого века.

Всего члены комиссии одобрили десять проектов нового строительства, еще шесть проектов было отклонено.