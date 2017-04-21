В Казани инкогнито побывал тренер Криштиану Роналду

На этой неделе Казань неофициально посетил главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш перед Кубком конфедераций. Об этом пишет «Бизнес Online».

Как сообщает издание, цель его визита — знакомство с инфраструктурой города.

- Фернанду Сантуш побывал на стадионе «Казань Арена», на котором предстоит играть его команде, также он познакомился с отелями города и в целом с Казанью, - говорится в сообщении.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. В Казани будут играть сборные Португалии и Мексики - 18 июня, и сборные Германии и Чили - 22 июня.

Напомним, в мае в Казани откроется парк для болельщиков Кубка конфедераций. Вход в него будет бесплатным.