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В Казани инкогнито побывал тренер Криштиану Роналду

В Казани инкогнито побывал тренер Криштиану Роналду
16+
Фото: скриншот видео YouTube

На этой неделе Казань неофициально посетил главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш перед Кубком конфедераций. Об этом пишет «Бизнес Online».

Как сообщает издание, цель его визита — знакомство с инфраструктурой города.

- Фернанду Сантуш побывал на стадионе «Казань Арена», на котором предстоит играть его команде, также он познакомился с отелями города и в целом с Казанью, - говорится в сообщении.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. В Казани будут играть сборные Португалии и Мексики - 18 июня, и сборные Германии и Чили - 22 июня.

Напомним, в мае в Казани откроется парк для болельщиков Кубка конфедераций. Вход в него будет бесплатным.

 

Люция Кашапова, 22.04.2017, 11:58
Тэги: Спорт
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Комментарии

Димас люблю пивас22 апреля 2017, 12:16
Это я его позвал пивас попить!
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Горожанин22 апреля 2017, 12:26
Инкогнито лазят только шпионы и крысы.....
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Горожанин22 апреля 2017, 12:26
Разведчик, что ле, под видом тренера?
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Горожанин22 апреля 2017, 12:27
Бомж какой-то.
0
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Горожанин22 апреля 2017, 12:28
Грозный дядька,млять.
0
1
Согласны с автором?
Что за х22 апреля 2017, 12:34
Вместо грасии заманивают?
0
2
Согласны с автором?
Горожанин22 апреля 2017, 12:41
В ответ на комментарий пользователя
Разведчик, что ле, под видом тренера?
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Не говори, уши развесели.:-D
0
0
Согласны с автором?
Горожанин22 апреля 2017, 12:42
В ответ на комментарий пользователя
Вместо грасии заманивают?
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Ага, манят и манят, красными труселями.
0
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Согласны с автором?
Горожанин22 апреля 2017, 12:55
В ответ на комментарий пользователя
Это я его позвал пивас попить!
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Он твое очко еще шире говорят сделал
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