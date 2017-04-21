В Казани откроют парк для болельщиков Кубка конфедераций

Вход в парк будет бесплатным

В Казани парк для болельщиков Кубка конфедераций откроется 13-14 мая. Об этом сообщает Оргкомитет «Россия-2018».

Вход в парк будет бесплатным.

- Посетителей ждет яркая и разнообразная развлекательная программа: встречи со звездами футбола, интересные конкурсы, футбольные аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть призы, в том числе билеты на матчи Кубка Конфедераций в столице, - говорится в сообщении.

Так, первая площадка откроется в Москве 29-30 апреля в парке искусств «Музеон». Далее в Сочи (6-7 мая), в Казани (13-14 мая) и Санкт-Петербурге (20-21 мая).

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики - 18 июня, и сборные Германии и Чили - 22 июня. Билеты на матчи можно приобрести на официальном сайте FIFA.