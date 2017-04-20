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В Госдуме окончательно приняли закон об именах: имена-аббревиатуры под запрет не попали

В Госдуме окончательно приняли закон об именах: имена-аббревиатуры под запрет не попали
16+
Фото: ProKazan.ru

Сегодня в Госдуме в окончательном третьем чтении приняли закон, ограничивающий право родителям давать имена в виде цифр, бранных слов и титулов.

- В нашей культуре уже сложился ряд имен, которые в прошлом являлись аббревиатурой, но сейчас уже утратили свое идеологическое содержание и стали обычным именем, например, Ким, в прошлом - коммунистический интернационал молодежи". А если мы пойдем по пути запрета сокращений, то мы дойдем до того, что придется запрещать имя Владимир, которое тоже является сокращением от "владеть миром", - цитирует "Интерфакс" слова заместителя руководителя фракции "Единой России" Андрея Исаева.

Так, согласно закону, при выборе родителями имени ребенка не допускается использовать цифры, буквенные обозначения, числительные, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы.

Также отмечается, что закон разрешает давать ребенку двойную фамилию.

Напомним, во втором чтении была принята поправка к закону от депутата РТ Айрата Фаррахова.

- Такие имена-аббревиатуры распространены в Татарстане. К ним относятся Ренат (Революция, наука, труд), Дамир (Да здравствует мировая революция), Ленар (Ленинская армия), Рамиль (Рабочая милиция), Эльмира (Электрификация мира). По данным органов ЗАГС по Республике Татарстан за 2016 год, подобными именами названо более 5 тыс. детей, - отметил он.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на имена из аббревиатур и ненормативной лексики. Автором законопроекта выступила сенатор Валентина Петренко. 

Люция Кашапова, 21.04.2017, 14:05
Тэги: Дети
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Комментарии

Горожанин21 апреля 2017, 14:09
Рамиль (Рабочая милиция) - уахахаха! Что за бред?
Гугл считает, что У имени Рамиль арабское происхождение, древняя трактовка которого связана с именем Рами, что значит «стрелок». Более поздний вариант переводится как «чудный, волшебный». Разница в произношении имени Рамиль в разных регионах дала начало имени Раниль, а также женскому аналогу Рамиля.
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Горожанин21 апреля 2017, 14:10
имя Эльмира – европейское имя. В переводе с испанского языка означает «принцесса». Во французском языке Эльмира – это женское парное имя к мужскому имени Эльмир (Эльмер), Эдельмир, в переводе с древнегерманского означающего «славный защитник», «знаменитый воин».

Какая в попу Электрификация?
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Горожанин21 апреля 2017, 14:12
Так, согласно закону, при выборе родителями имени ребенка не допускается использовать цифры

а такие можно будет Николай II, Александр I , Владимир I, здесь же римские цифры, а в законе о них не сказано. очередной недоработанный закон
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