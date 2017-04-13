Имена Ренат и Эльмира не попадут под запрет: Госдума одобрила поправки в законопроект

Депутаты приняли ряд поправок, в том числе исключив из списка запрет на имена из аббревиатур

Сегодня Госдума РФ приняла во втором чтении проект закона, которым запрещается называть детей именами с использованием бранных слов, а также чисел и указаний на ранги, должности и титулы, передает ТАСС.

Кроме того, депутаты приняли ряд поправок, в том числе исключив из списка запрет на имена из аббревиатур.

Напомним, ранее поправку ко второму чтению внес депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов.

- Такие имена-аббревиатуры распространены в Татарстане. К ним относятся Ренат (Революция, наука, труд), Дамир (Да здравствует мировая революция), Ленар (Ленинская армия), Рамиль (Рабочая милиция), Эльмира (Электрификация мира). По данным органов ЗАГС по Республике Татарстан за 2016 год, подобными именами названо более 5 тыс. детей, - сообщал он.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на имена из аббревиатур и ненормативной лексики. Автором законопроекта выступила сенатор Валентина Петренко.

- Следует запретить регистрацию имени, содержащего цифровое, буквенное обозначения, числительные, символы или их любую комбинацию, ранги, должности, ненормативную лексику, представляющего собой различные аббревиатуры, - говорится в законопроекте.