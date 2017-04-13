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Имена Ренат и Эльмира не попадут под запрет: Госдума одобрила поправки в законопроект

Имена Ренат и Эльмира не попадут под запрет: Госдума одобрила поправки в законопроект
16+
Фото: ProKazan.ru
Депутаты приняли ряд поправок, в том числе исключив из списка запрет на имена из аббревиатур

Сегодня Госдума РФ приняла во втором чтении проект закона, которым запрещается называть детей именами с использованием бранных слов, а также чисел и указаний на ранги, должности и титулы, передает ТАСС.

Кроме того, депутаты приняли ряд поправок, в том числе исключив из списка запрет на имена из аббревиатур.

Напомним, ранее поправку ко второму чтению внес депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов.

- Такие имена-аббревиатуры распространены в Татарстане. К ним относятся Ренат (Революция, наука, труд), Дамир (Да здравствует мировая революция), Ленар (Ленинская армия), Рамиль (Рабочая милиция), Эльмира (Электрификация мира). По данным органов ЗАГС по Республике Татарстан за 2016 год, подобными именами названо более 5 тыс. детей, - сообщал он.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете на имена из аббревиатур и ненормативной лексики. Автором законопроекта выступила сенатор Валентина Петренко.

- Следует запретить регистрацию имени, содержащего цифровое, буквенное обозначения, числительные, символы или их любую комбинацию, ранги, должности, ненормативную лексику, представляющего собой различные аббревиатуры, - говорится в законопроекте.

Люция Кашапова, 14.04.2017, 14:27
Тэги: Дети
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Комментарии

Горожанин14 апреля 2017, 14:42
Коммерческие структуры россии под гарантии правительства россии набрали больше пол триллиона долларов в
Зарубежных банках. В случае обьявления себя банкротами то есть россии.
Суммы будут востребованы с домов и счетов бывших и настоящих граждан россии проживающих зарубежом.
принимайте и дальше ваши законы. Мне мое имя нравится.
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Нечто14 апреля 2017, 15:07
В ответ на комментарий пользователя
А им проще запрет придумать, для этого особого ума не надо. Тем самым они показывают, что работают. А вот реальные полезные законы они не принимают годами, либо не хотят. Страна запретов. Совсем людей к стене жмут.
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Горожанин14 апреля 2017, 15:56
вова не запретили?
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