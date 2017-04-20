РЖД: количество денег, которое вложит Китай в ВСМ Москва-Казань, пока не определено

Сумма финансирования Китаем строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Казань пока не определена, сообщил накануне вице-президент РЖД Александр Мишарин в кулуарах Красноярского экономического форума.

- Не знаю, идут переговоры, - цитирует ТАСС слова Мишарина.

Ранее Мишарин сообщал, что стоимость строительства ВСМ Москва - Казань на сегодняшний день оценивается в 1,260 трлн рублей. По его словам, более половины стоимости проекта могут профинансировать китайские партнеры.

Напомним, ранее сообщалось, что проектирование высокоскоростной магистрали Москва-Казань планируют завершить в мае-июне текущего года. Длина ВСМ Москва – Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. На трассе организуют остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних четырнадцати. ВСМ Москва-Казань является крупнейшим инфраструктурным проектом РЖД, общая стоимость строительства превышает 1 трлн рублей.