Китай разработает для ВСМ «Москва-Казань» сверхскоростные поезда. Об этом сообщает издание China Daily.

Сообщается, что скорость поездов может достигать до 400 км/ч.

- Для того, чтобы убедиться в работоспособности технологии, планируется провести испытания поездов, способных двигаться со скоростью 400 км/ч, на отдельном участке длиной 709 км на ВСМ Пекин — Шэньян, - отмечает издание.

Также отмечается, что билеты на такие поезда будут стоить дороже из-за высоких эксплуатационных расходов.

Напомним, ранее сообщалось, что проектирование высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва-Казань» планируют завершить в мае-июне текущего года. Длина ВСМ «Москва – Казань» составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. На трассе организуют остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних четырнадцати. ВСМ «Москва-Казань» является крупнейшим инфраструктурным проектом РЖД, общая стоимость строительства превышает 1 трлн рублей.