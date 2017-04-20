В Татарстане нашли девушку, которая зарубила топором мать своего любовника

В Татарстане задержали 29-летнюю Лилию Набиеву, которая в поселке Мюд зарубила топором 76-летнюю мать своего 49-летнего возлюбленного и скинула тело в подвал. Об этом ProKazan.ru сообщил источник.

Напомним, тело пожилой женщины с четырьмя рублеными ранами головы было обнаружено вечером 18 марта, перед этим дочь пенсионерки никак не могла найти свою мать на протяжении трех дней.

- При обследовании дома кровать, где спала женщина, была перешвыряна, в комнате был небольшой беспорядок. Труп женщины с признаками насильственной смерти был обнаружен в "забытом" подполе комнаты, в которой проживала женщина. Причем сам лаз был прикрыт ковром, как будто его никогда и не открывали, - цитирует официальный сайт "Аксубаево" слова замначальника полиции района Владимира Семенова.

Топор, которым была убита пожилая женщина, нашли на кухне в пятнах крови.

В ходе расследования выяснилось, что пенсионерка проживала в доме с сыном и его подругой, с которой он познакомился в ноябре 2016 года. Девушка переехала жить к нему, даже зарегистрировавшись в доме. 9 марта мужчина уехал на заработки, оставив девушку присматривать за матерью.

По одной из версий, между девушкой и пенсионеркой произошел конфликт, в результате пожилую женщину зарубили топором.

Девушка скрылась с места преступления, она находилась в розыске свыше месяца.

Сейчас продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство".