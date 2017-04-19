В Казани из-за обледенения встали трамваи и троллейбусы

В городе прошел сильный ледяной дождь

В Казани сегодня из-за ледяного дождя нарушилось движение трамваев и троллейбусов, об этом сообщают пользователи соцсетей. В частности, движение трамваев встало в Азино.

Причина - обледенение контактной сети общественного транспорта.

- В настоящее время вся специализированная техника находится на линии для устранения обледенения контактной сети и обрывов проводов, - сообщили в мэрии Казани.

В исполкоме горожанам посоветовали передвигаться по городу на автобусах.

Напомним, что сегодня в Казани из-за погоды также массово отключилось электричество. Устранением причин занимаются сотрудники МЧС.