В Казани и шести районах Татарстана массово отключили электричество из-за погоды

Сейчас сотрудники МЧС ликвидируют последствия происшествия

В части Казани и шести районах Татарстана сегодня утром из-за погоды, в частности, ледяного дождя, было отключено электричество, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ. Сообщение об отключении электричество поступило в 7:45.

- В результате неблагоприятных метеоусловий произошло отключение электроснабжения в 41 населенном пункте с населением 10234 человек (из них 1285 детей) (12 школ, 2 котельные, 11 фидеров, 178 трансформаторных подстанций) на территории Тетюшского, Зеленодольского, Камско-Устьинского, Кайбицкого, Рыбно-Слободского, Пестречинского муниципальных районов и часть Казани, - сообщили в МЧС.

Тетюшский муниципальный район:

- село Алекина Поляна, 65 домов, 174 человек (из них 28 детей), 1 детский сад, 1 школа.



- село Ивановка, 4 дома, 6 человек (детей нет).

Зеленодольский муниципальный район:

- село Айша, 110 домов, 215 человек,



- село Сафоново, 40 домов, 62 человека.



- село Красный Яр 50 домов, 123 человека.

08.25 – электроснабжение восстановлено.

Камское-Устьинский муниципальный район:

- село Бибеево, 9 домов 15 человек.

- село Малые Буртасы, 43 дома, 100 человек.

- село Картипа, 66 домов, 181 человек.

Кайбицкий муниципальный район:

- село Ульянково, 188 домов, 540 человек.

- село Корноухово, 44 дома, 138 человек.

- село Победа, 4 дома, 21 человек.

Рыбно-Слободский муниципальный район.

Пестречинский муниципальный район:

- село КрясьСерда 167 домов.

Казань – информация уточняется.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлечено 126 человек и 46 единиц техники от РСЧС, в том числе от МЧС 14 человек и 7 единиц техники.