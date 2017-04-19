Новый митинг пострадавших клиентов Татфондбанка пройдет 22 апреля в парке Петрова

В Казани в парке имени Петрова 22 апреля пройдет новый митинг пострадавших клиентов Татфондбанк и "Интехбанка", об этом сообщает "Коммерсант".

Союз пострадавших клиентов сообщил, что согласовал с властями объединенный митинг, он пройдет с 9:00 до 12:00. На митинг заявлено шесть тем – о "пострадавших в банках, в долевом строительстве, от газопроводов, от мусоросжигательного завода, от ЖКХ".

Напомним, на прошлой акции протестов клиентов банка пришло около 200 человек.

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, после чего в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов. Затем банк был лишен лицензии, "дыра"в нем оценивалась в 118,34 млрд руб.