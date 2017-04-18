«Вспышка» на пороховом заводе в Казани: есть пострадавшая

В помещении выбило окна, также пострадало оборудование

В Казани на пороховом заводе накануне днем произошел инцидент - в результате "технологической вспышки" в одном из цехов были выбиты окна, в результате пострадала одна из рабочих - 46-летняя Миляуша Б., об этом ProKazan.ru сообщил сегодня источник.

Предварительно, происшествие случилось по неустановленной пока причине в 16:08 в помещении, где изготавливают пороховую массу.

- На месте ЧП отсутствовали открытые очаги пламени, при этом общая площадь возгорания была небольшой - около 2 кв. метров. Всего пострадали: рабочая - ее госпитализировали с признаками отравления угарным газом, окна и производственное оборудование, - сообщили ProKazan.ru.

Эвакуации на заводе не проводилось, полностью возгорание потушили в 16:20.

Идет расследование.

Напомним, последний раз ЧП на заводе случилось 24 марта, тогда в результате пожара погиб сотрудник МЧС. Было возбуждено дело по статье "Нарушение правил техники безопасности на пожароопасных объектах".

Справка



Казанский Пороховой завод расположен в Кировском районе города. Завод работает с 1788 года, производит порох практически ко всем видам гражданского и военного оружия, а также лакокрасочные материалы. Работает по полному циклу, имеет конструкторские, научные и производственные подразделения, лабораторное и испытательное оборудование, собственный полигон.