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Сегодня ночью по улицам Казани провезут самoлет Tу-144

Сегодня ночью по улицам Казани провезут самoлет Tу-144
16+
Фото: ProKazan.ru

Сегодня в полночь начнется транспортировка основной части самолета Ту-144 из Авиастроительного района. Легендарный самолет, который несколько лет находился за забором 60-го здания КНИТУ имени Туполева, перевезут с улицы Дементьева на улицу Четаева.

Воздушное судно установят на территории второго здания вуза, расположенного в Ново-Савиновском районе.

Сегодня днем Ту-144 погрузили на спецтранспорт, предназначенный для перевозки крупногабаритного груза. Нос и крылья самолета уже находятся на улице Четаева.

Напомним, в самолете планируется открыть интерактивный музей.

Справка
Ту-144 - советский сверхзвуковой пассажирский самолёт, разработанный КБ Туполева в 1960-е годы. Является первым и одним из двух в мире (наряду с британско-французским «Конкордом») типов сверхзвуковых авиалайнеров, которые использовались в гражданской авиации для коммерческих перевозок.

Рамиль Бикмуллин, 14.04.2017, 22:08
Тэги: Необычное в городе
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Комментарии

Горожанин14 апреля 2017, 22:15
Чудеса на виражах! Спать не буду, побалую себя таким зрелищем.
0
3
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Димас люблю пивас14 апреля 2017, 22:22
Долететь не судьба чтоли? Самолет, он на то и самолет, чтоб летать на нем, а не возить!
7
3
Согласны с автором?
Горожанин14 апреля 2017, 22:25
Это для кого инфа? Для диверсантов?
1
3
Согласны с автором?
Горожанин14 апреля 2017, 22:30
Говорят 3 милиона стоит сегоднешнее мероприятие по транспортировке. Не дороговато?
5
6
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Димас люблю пивас14 апреля 2017, 22:32
В ответ на комментарий пользователя
Это для кого инфа? Для диверсантов?
Развернуть
Для тебя инфа, чтобы ты знал, что сегодня повезут самолет! Если бы его не повезли сегодня, ты бы думал что сегодня ничего не везут и спал спокойно! А теперь ты не сможешь уснуть, потому всю ночь будешь думать об этом ТУ-154!
3
5
Согласны с автором?
Горожанин14 апреля 2017, 22:36
В ответ на комментарий пользователя
Долететь не судьба чтоли? Самолет, он на то и самолет, чтоб летать на нем, а не возить!
Развернуть
Набухался уже?
https://
0
1
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Горожанин14 апреля 2017, 22:41
Похоже в глазах будет рябить,лишь бы без звуков.Житель Авторынка !!!
0
2
Согласны с автором?
Димас люблю пивас14 апреля 2017, 22:43
В ответ на комментарий пользователя
Набухался уже?
https://www.youtube.com/watch?v=a-fTUUzv4lI
Развернуть
Что значит УЖЕ? Не уже, а еще, еще всчера! И прекращайте всякое старье кидать! Кидайте модные современные клипы и видосы!
1
0
Согласны с автором?
Димас люблю пивас14 апреля 2017, 22:51
В ответ на комментарий пользователя
Что значит УЖЕ? Не уже, а еще, еще всчера! И прекращайте всякое старье кидать! Кидайте модные современные клипы и видосы!
Развернуть
Ну вот что-то вроде такого!
https://
1
0
Согласны с автором?
Гражданин14 апреля 2017, 22:55
В ответ на комментарий пользователя
Для тебя инфа, чтобы ты знал, что сегодня повезут самолет! Если бы его не повезли сегодня, ты бы думал что сегодня ничего не везут и спал спокойно! А теперь ты не сможешь уснуть, потому всю ночь будешь думать об этом ТУ-154!
Развернуть
Ты прям комментатор от бога!! Иди лечись
2
1
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Гражданин14 апреля 2017, 22:58
В ответ на комментарий пользователя
Ну вот что-то вроде такого!
https://www.youtube.com/watch?v=D5drYkLiLI8
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Лошара ты конченный !
0
0
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Марина Амбросиевна14 апреля 2017, 23:02
В ответ на комментарий пользователя
Что значит УЖЕ? Не уже, а еще, еще всчера! И прекращайте всякое старье кидать! Кидайте модные современные клипы и видосы!
Развернуть
Так вот ты какой, вонючий пивашка-дурас. А меня предупреждали, что ты нервный, неуравновешенный тип. Модные клипы кинут тебе твои страстное бородатые красотки.
1
0
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Димас люблю пивас14 апреля 2017, 23:07
В ответ на комментарий пользователя
Ты прям комментатор от бога!! Иди лечись
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Этот мой коммент завтра удалят, но я надеюсь ты его увидишь, вот он:
Пошел наxуй чмошник!
0
2
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Димас люблю пивас14 апреля 2017, 23:08
В ответ на комментарий пользователя
Так вот ты какой, вонючий пивашка-дурас. А меня предупреждали, что ты нервный, неуравновешенный тип. Модные клипы кинут тебе твои страстное бородатые красотки.
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Марина ты шлюxа, мать твою где гуляла, xули мне не писала?
0
0
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Горожанин14 апреля 2017, 23:10
60 здание КАИ?в соцгороде 6 здание КАИ.
0
1
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Марина Амбросиевна14 апреля 2017, 23:27
В ответ на комментарий пользователя
Ну вот что-то вроде такого!
https://www.youtube.com/watch?v=D5drYkLiLI8
Развернуть
Твою "диву" даже слушать - бессмысленная выполненная работа, и вообще, у меня сегодня чилаут, и твоей прыщавой заднице здесь делать нечего, сдрысни ничтожество. Я после пойду тебя искать, когда объявят сезон охоты на дураков, моя дырявая "милашка".
https://
0
0
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Димас люблю пивас14 апреля 2017, 23:39
В ответ на комментарий пользователя
Твою "диву" даже слушать - бессмысленная выполненная работа, и вообще, у меня сегодня чилаут, и твоей прыщавой заднице здесь делать нечего, сдрысни ничтожество. Я после пойду тебя искать, когда объявят сезон охоты на дураков, моя дырявая "милашка".
https://www.youtube.com/watch?v=fEiT9UpxN7M
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Это даже не транс! Это что мать твою музыка для сна? Марина, ты что уже засыпаешь? Знаешь что, а Селена Гомез, не такая уж и плохая женщина, причем она была телкой Джастина Бибера, мать его! А он почти самый популярный исполнитель на ютубе! Я не его фанат, но против него ничего не имею! Знаешь что, а пожалуй я поменяю тебя на Селену, это добавит мне статусности!
0
0
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Димас люблю пивас14 апреля 2017, 23:55
Эври степ зэт ай мэйк
Итс анозер мистэйк то йю!
Энд эври секодн ай вэйст
Тис море зен ай кэн тэйк!
Айв бикаме со намб
Ай кэн фил ю даун
Со мач море аваре
Алл ай вонт ту ду
Итс би море лайк ме
Анд би лесс лайк йю!
0
0
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Марина Амбросиевна14 апреля 2017, 23:58
В ответ на комментарий пользователя
Это даже не транс! Это что мать твою музыка для сна? Марина, ты что уже засыпаешь? Знаешь что, а Селена Гомез, не такая уж и плохая женщина, причем она была телкой Джастина Бибера, мать его! А он почти самый популярный исполнитель на ютубе! Я не его фанат, но против него ничего не имею! Знаешь что, а пожалуй я поменяю тебя на Селену, это добавит мне статусности!
Развернуть
Не слишком, дорогой мой Димасик, ты не знаешь обо мне все, что можешь не знать только ты, ты знаешь я смогу, все заново начать, только не с тобой. Ууу-А-А-Ауу-У.
0
0
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Димас люблю пивас15 апреля 2017, 00:01
В ответ на комментарий пользователя
Не слишком, дорогой мой Димасик, ты не знаешь обо мне все, что можешь не знать только ты, ты знаешь я смогу, все заново начать, только не с тобой. Ууу-А-А-Ауу-У.
Развернуть
Давай, а с кем ты можешь начать? Твои варианты!
0
0
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Марина Амбросиевна15 апреля 2017, 00:06
В ответ на комментарий пользователя
Давай, а с кем ты можешь начать? Твои варианты!
Развернуть
Как ты много хочешь знать, как корреспондент проказан. Это не твое дело, но я удивляюсь, что я люблю и остаюсь прежней.
0
0
Согласны с автором?
Марина Амбросиевна15 апреля 2017, 00:14
В ответ на комментарий пользователя
Давай, а с кем ты можешь начать? Твои варианты!
Развернуть
https://
0
0
Согласны с автором?
Марина Амбросиевна15 апреля 2017, 00:22
В ответ на комментарий пользователя
Как ты много хочешь знать, как корреспондент проказан. Это не твое дело, но я удивляюсь, что я люблю и остаюсь прежней.
Развернуть
Димас, я Алтын, где это овно слышал же:
https://
0
0
Согласны с автором?
Димас люблю пивас15 апреля 2017, 00:26
В ответ на комментарий пользователя
Как ты много хочешь знать, как корреспондент проказан. Это не твое дело, но я удивляюсь, что я люблю и остаюсь прежней.
Развернуть
То что я корреспондент проказан не делает меня хуже! Да я пишу иногда статьи, но вас это не должно касаться! Как и меня!
0
0
Согласны с автором?
Димас люблю пивас15 апреля 2017, 00:27
В ответ на комментарий пользователя
https://www.youtube.com/watch?v=mV5xJT7BnzE
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Песня крутая, но старая! Давай поновее что нибудь! Или я пойду спать!
0
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Димас люблю пивас15 апреля 2017, 00:33
В ответ на комментарий пользователя
Димас, я Алтын, где это овно слышал же:
https://www.youtube.com/watch?v=XVPqk94T2go
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Это гoвно не слышал до этого дня, точнее до вечера! Малинки, малинки такие вечеринки!
Ахахах идите все нах! Я спать!
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