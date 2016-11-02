Сегодня ночью по улицам Казани провезут самoлет Tу-144

Сегодня в полночь начнется транспортировка основной части самолета Ту-144 из Авиастроительного района. Легендарный самолет, который несколько лет находился за забором 60-го здания КНИТУ имени Туполева, перевезут с улицы Дементьева на улицу Четаева.

Воздушное судно установят на территории второго здания вуза, расположенного в Ново-Савиновском районе.

Сегодня днем Ту-144 погрузили на спецтранспорт, предназначенный для перевозки крупногабаритного груза. Нос и крылья самолета уже находятся на улице Четаева.

Напомним, в самолете планируется открыть интерактивный музей.

Справка

Ту-144 - советский сверхзвуковой пассажирский самолёт, разработанный КБ Туполева в 1960-е годы. Является первым и одним из двух в мире (наряду с британско-французским «Конкордом») типов сверхзвуковых авиалайнеров, которые использовались в гражданской авиации для коммерческих перевозок.