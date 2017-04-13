В мэрии Казани объяснили, почему в городе прошел несогласованный митинг против террора

Прошедшая 6 апреля в Казани на Кремлевской набережной патриотическая акция «Вместе против террора» не требовала согласования властей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии, передают «Idel.Реалии».

- Мероприятие прошло на территории одного из коммерческих комплексов, размещенных на территории Кремлевской набережной, который является частной собственностью, - объяснили в пресс-службе.

Сообщается, что собственник объекта, разделяя скорбь в связи с прошедшим терактом в Санкт-Петербурге, безвозмездно предоставил площадку.

- Целью данной акции являлось выражение соболезнования родным жертв и пострадавшим в результате теракта, - добавили в пресс-службе мэрии города.

Напомним, ранее сообщалось, что администрация президента РФ рекомендовала руководителям регионов провести митинги против терроризма. Митинги рекомендовали провести там, где прошли акции протеста 26 марта. По данным организаторов, в митинге в Казани приняли участие около 5 тысяч человек.

Днем 3 апреля в перегоне «Сенная площадь» – «Технологический институт» в четвертом вагоне поезда произошел взрыв мощностью 600-700 граммов в тротиловом эквиваленте. Погибли 15 человек.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга осуществил террорист-смертник, уроженец Киргизии, гражданин РФ Акбаржон Джалилов.