Первый канал отказался транслировать «Евровидение-2017»

Первый канал не будет транслировать конкурс «Евровидение-2017», который пройдет в мае в Киеве. Решение принято из-за того, что Европейский вещательный союз (организатор «Евровидения») не смог урегулировать вопрос об участии в конкурсе россиянки Юлии Самойловой, сказано в сообщении Первого канала, передает Meduza.io.

- Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает нам вариант удаленного участия Юлии Самойловой либо ее замену на другого участника. Мы считаем и тот, и другой вариант неприемлемым, — заявили на телеканале.

22 марта Украина запретила въезд российской участнице Юлии Самойловой. В 2015 году она выступала в Крыму и въехала на полуостров с российской территории, что Украина расценивает как нарушение своего законодательства.

В тот же день сайт «Вестей» (ВГТРК) сообщил, что из-за запрета на въезд Самойловой Первый канал не будет показывать «Евровидение», однако сам телеканал это не подтвердил. Сообщалось также, что Юлия Самойлова сможет представить Россию на конкурсе в 2018 году.