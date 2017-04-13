Наверх
Новый пешеходный фонтан, смотровая башня и памп-трек: что появится в Казани этим летом
16:00, 13.04.201721
Сегодня в Казани ожидается небольшой дождь и +12 градусов
06:16, сегодня
Прокуратура Татарстана: компания "Просто молоко" сливала сточные воды в реку Ик
20:15, 13.04.20178
Первый канал отказался транслировать «Евровидение-2017»
19:10, 13.04.201732
Оформи ОСАГО в страховом центре «Гвардейский» - получи огнетушитель в подарок
Завтра в Казани ожидается дождь и 12 градусов тепла
18:45, 13.04.20171
Застройщик ООО «Березовая роща», проектная декларация на палитра-казань.рф, ипотека от ПАО «Промсвязьбанк» на срок от 3 до 25 лет , сумма кредита от 500 000 до 20 млн рублей, первоначальный взнос от 0% под 13% годовых
Казанцев напугали сообщениями о педофиле около музыкальной школы
17:30, 13.04.201710
В Челнах осудили парня, который убил свою девушку, прочитав ее переписку в телефоне
16:43, 13.04.201718
Додо Пицца угощает пиццей (0+)
СКР об убийце приемщика металла в Казани: он признал вину
16:39, 13.04.20175
Минимальная цена бутылки водки составит 205 рублей
15:59, 13.04.201735
В Татарстане директор фирмы не уплатил налоги на 21 млн рублей
15:42, 13.04.201714
Как в Казани сыграть свадьбу, за которую не будет стыдно
В МВД сообщили, в чем подозревают президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ
15:37, 13.04.20179
В Казани в 2018 году пройдет чемпионат мира по пляжному гандболу
15:16, 13.04.201714
Казанский банк "Спурт" уменьшил лимит выдачи наличных с 50 до 30 тысяч рублей
14:53, 13.04.201731
Казанцы смогут поменять шины в официальном сервисе по цене обычной шиномонтажки
В Минобразе РТ ответили на критику Гафурова, рассказав, где учились дети главы ведомства
14:24, 13.04.201720
В Казани загорелась машина с женщиной и детьми в салоне
13:47, 13.04.201719
В Татарстане возбудили дела на двух мужчин, угрожавших взорвать больницу и дом
12:44, 13.04.20172
«60 процентов успеха любой свадьбы - это хорошие музыканты. То есть мы!»
Жители поселков Казани рассказали о проблеме пробок, сняв пародийный клип на хит "Грибов"
12:33, 13.04.201723
В понедельник Минниханов назовет кандидатуру на пост нового премьер-министра РТ
12:05, 13.04.201746
Полиция задержала президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдара Халиуллина
11:40, 13.04.201711
«Быть или не быть»: в новом проекте ТВ-3 зрители решат, какие сериалы будет снимать канал
Отменят ли чартеры в Турцию? ProKazan.ru о странах, куда уже собрались лететь казанцы
11:35, 13.04.201713
Ректор КФУ обвинил главу Минобрнауки РТ в том, что его дети учатся за границей
11:14, 13.04.201726
В Казани нашли мертвой девушку, которая пропала в ноябре прошлого года
10:57, 13.04.201714
Апрельские премьеры сервиса "Видеопрокат": что нового в домашнем кинотеатре у казанцев?
Бывшего главу республики Марий Эл задержали спустя неделю после отставки
10:38, 13.04.201723
В Сети появилось видео, как француз поет татарскую песню на Баумана
10:30, 13.04.201713
В Казани из-за женской сумки эвакуировали магазин "Декатлон"
10:27, 13.04.20175
Громкое убийство приемщика металла в Казани: полиция задержала подозреваемого
10:19, 13.04.20173
В Татарстане мужчина пытался перебросить в колонию лимон с наркотиками
09:50, 13.04.20174
Правительство России пока решило не сносить пятиэтажки в регионах
09:18, 13.04.201718
В РТ от обильной кровопотери умер мужчина, которого дважды отказались госпитализировать
08:49, 13.04.201733
В Кремле захоронят останки двух казанских ханов, умерших в середине прошлого тысячелетия
08:13, 13.04.201723
Сегодня в Казани будет без осадков и +10 градусов
06:15, 13.04.2017
В МЧС назвали предварительные причины пожаров в двух исторических домах в Казани
19:19, 12.04.201723
Завтра в Казани воздух прогреется до +10 градусов
18:45, 12.04.20173
Очередь по бумажке и ребенок в офисе. Как жительница Казани пристраивает сына в садик
18:13, 12.04.201744
«АвтоВАЗ» показал, как будет выглядеть LADA в 2050 году
17:43, 12.04.201723
В центре Казани потушили открытое пламя в двух исторических домах
17:28, 12.04.201710
Стройка на месте парковки напротив парка Черное озеро: будущий отель под вопросом?
17:10, 12.04.201716
Весеннее обострение краж
17:05, 12.04.2017
В Госдуме отозвали закон, разрешающий полиции стрелять по всем, кроме беременных женщин
16:58, 12.04.201723
В Казани на берегу Волги нашли пустую артиллерийскую мину
16:38, 12.04.20176
В Казани суд оставил под стражей предполагаемых убийц студента из Чада
16:12, 12.04.201716
В центре Казани загорелось еще одно историческое здание
15:54, 12.04.201716
В Госсовете одобрили появление нового города в Татарстане: им станет Кукмор
15:44, 12.04.201715
В Татарстане осудили 54-летнего мужчину, который совратил школьницу в салоне автомобиля
15:19, 12.04.20177
Появилось видео пожара в доме товарищества "Братья Крестовниковы" на улице Тукая
14:40, 12.04.201720
В Татарстане за три дня банкротом признали уже третий банк
14:35, 12.04.201726
Власти Казани подвели итоги слушаний по строительству новых торговых центров около «Меги»
14:08, 12.04.201729
Блоги ProKazan.ru: откуда в городе берется грязь и что делать в борьбе с пылью в воздухе?
13:51, 12.04.201730
В РТ будут судить подростков, которые сожгли дом с пенсионерами, не пустивших их на ночлег
13:31, 12.04.201710
Любой казанец может получить сразу 7 пицц от ДОДО пицца, сделав всего одну фотографию
13:24, 12.04.201710
В Татарстане по делу о надписи "ИГИЛ - сила" задержали трех студентов
12:52, 12.04.201724
В центре Казани загорелось здание бывшего техникума пищевой промышленности
12:50, 12.04.201718
Владимир Путин об отношениях с США: при Обаме было лучше
12:27, 12.04.201749
В Казани осудили экс-сотрудника ГИБДД за мошенничество
12:12, 12.04.201718
Казань Сергея Королева: от сталинской «шарашки» до начала пути к звездам
12:00, 12.04.201712
В Казани из-за пакета эвакуировали ЗАГС на улице Меридианная
11:58, 12.04.20178
Мэр Казани: «Если «Рубин» выйдет в еврокубки — постригусь налысо»
11:40, 12.04.201764
Афиша на неделю 12-19 апреля:угостить медведя мороженым и побывать в раздевалке «Ак Барса»
11:32, 12.04.2017
В Татарстане осудили пользователя «ВКонтакте» за выложенные записи и картинки
11:30, 12.04.201716
Как 89-летняя русская бабушка путешествует по миру на свою пенсию
17:11, 02.11.2016
Фотографии, сделанные за мгновение до трагедии
12:30, 02.11.2016
Фотографии самых инопланетных кошек
13:39, 08.08.2016
Найди кота, который спрятался в поленнице за 10 секунд
09:07, 02.08.2016
Анимация о влиянии разных объективов на финальный снимок
09:56, 29.07.2016
Леденящая кровь акция в защиту животных
12:45, 12.05.2016
Каким очкам сказать ДА, если у тебя есть борода
10:57, 04.05.2016
5 признаков того, что ваш ребенок вернется живым и невредимым с прогулки
14:41, 29.04.2016
Как понять, что новая квартира готова к переезду?
09:01, 27.04.2016
30 самых эмоциональных свадебных фотографий
08:00, 27.04.2016

Первый канал отказался транслировать «Евровидение-2017»

Первый канал отказался транслировать «Евровидение-2017»
16+
Фото: Wikimedia Commons

Первый канал не будет транслировать конкурс «Евровидение-2017», который пройдет в мае в Киеве. Решение принято из-за того, что Европейский вещательный союз (организатор «Евровидения») не смог урегулировать вопрос об участии в конкурсе россиянки Юлии Самойловой, сказано в сообщении Первого канала, передает Meduza.io.

- Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает нам вариант удаленного участия Юлии Самойловой либо ее замену на другого участника. Мы считаем и тот, и другой вариант неприемлемым, — заявили на телеканале.

22 марта Украина запретила въезд российской участнице Юлии Самойловой. В 2015 году она выступала в Крыму и въехала на полуостров с российской территории, что Украина расценивает как нарушение своего законодательства.

В тот же день сайт «Вестей» (ВГТРК) сообщил, что из-за запрета на въезд Самойловой Первый канал не будет показывать «Евровидение», однако сам телеканал это не подтвердил. Сообщалось также, что Юлия Самойлова сможет представить Россию на конкурсе в 2018 году.

Н. Вильданов, 13.04.2017, 19:10
Тэги: Искусство
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин13 апреля 2017, 19:26
Может от кисилева с соловьевым отказаться.
От их лапши голова болит.
17
29
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 19:40
Евровидение дискредитировало себя и стало совсем неинтересно. После бородатой бабы я его не смотрю.
10
45
Согласны с автором?
Правдоед13 апреля 2017, 19:40
Музыкальный конкурс превратили в средство информационной войны! Задолбали, хозяева мира!
Лучший комментарий
7
49
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 19:42
Не велика потеря. Один раз смотрел евровидение в каком то далеком году, и то только из за Алки Пугачевой.
8
15
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 19:57
Сколько вас много стало в последнее время.
и бизнесе и на про.
Почем нынче коменты продаются?
15
11
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин13 апреля 2017, 20:11
Не один адекватный молодой человек не будет смотреть
Бред соловьева и кисилева. Тем более минусовать.
Пацаны реально денег не хватает? Давайте пообщаемся.
16
14
Согласны с автором?
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Горожанин13 апреля 2017, 20:19
Евромутние все страны липовые участнмки вся украина гостарбайтары и чайки
3
5
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 20:30
Под татарина косишь?
4
3
Согласны с автором?
Илья13 апреля 2017, 20:53
В ответ на комментарий пользователя
Евровидение дискредитировало себя и стало совсем неинтересно. После бородатой бабы я его не смотрю.
Развернуть
Можно подумать,что и до бородатого урода кто его смотрел?
3
14
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 21:02
Ну если нарушила закон, сама виновата, надо было разрешение получать
13
10
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 21:13
В ответ на комментарий пользователя
Ну если нарушила закон, сама виновата, надо было разрешение получать
Развернуть
Во всем цивилизованном мире так. Нарушил закон страны - закрыли въезд. И в европе и в сша по этой причине в визах отказывают, вот и в Украине
11
6
Согласны с автором?
казанец13 апреля 2017, 21:17
разве есть люди смотрящие первый канал?
6
13
Согласны с автором?
Димас люблю пивас13 апреля 2017, 21:29
Не смотрю это шоу и не понимаю в чем его смысл! Помню лишь одну песню у победительницы 2012 года про эйфорию!
2
3
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 21:35
В ответ на комментарий пользователя
Во всем цивилизованном мире так. Нарушил закон страны - закрыли въезд. И в европе и в сша по этой причине в визах отказывают, вот и в Украине
Развернуть
Почему не закрыли въезд камеди вумен? Они тоже в Крыму были?
3
7
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 21:40
Сразу было ясно,что ничего они проводить не будут. Сначала они хоть делали вид,что готовятся. Только куда они своих фашистов с улиц денут,если бы приехали люди из Европы?
3
4
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 21:49
В ответ на комментарий пользователя
разве есть люди смотрящие первый канал?
Развернуть
А что по нему показывают?
2
4
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 21:50
В ответ на комментарий пользователя
Не один адекватный молодой человек не будет смотреть
Бред соловьева и кисилева. Тем более минусовать.
Пацаны реально денег не хватает? Давайте пообщаемся.
Развернуть
Тебе сколько платят?
5
7
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 21:57
В ответ на комментарий пользователя
разве есть люди смотрящие первый канал?
Развернуть
Я второй смотрю. А почему не должно быть людей смотрящих первый?
2
6
Согласны с автором?
Димон13 апреля 2017, 22:19
Надо было соазу, честно сказать, мы не поедем на евровидение в Украину. А не ломать комедию с Савичевой, заранее зная, что ее туда не пустят, согласно украинскому законодательству.
4
4
Согласны с автором?
Я13 апреля 2017, 22:24
Не велика потеря. Одной дерьмопередачей станет меньше.
1
8
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 22:33
На Первом канале и их кураторы из Кремлевского полит бюро знали о крымском запрете и знали , что Савельева нарушила этот запрет. Но поперли ,,буром,, специально на провокацию, обычное великодержавное хамство Кремля.Это решение принималось когда Трамп был ,,наш,,. А сейчас когда Трамп поставил Путина на его место, в Кремле чешут ,,репу,, по поводу Савельевой.
7
3
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 22:38
Плохо, что девушку использовали в грязных политических играх грязные, подлые, трусливые политики и их холопы на первом канале.
3
3
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 22:41
Наши политики после сыра, фруктов, помидоров пустили под бульдозер и Евровидение, не спросив народ.
3
1
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 22:45
Пусть плешивый киселев и еврей соловьев не смотрят конкурс- это дело их хозяев. А при чем тут 140 млн.
3
4
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 22:51
В ответ на комментарий пользователя
Надо было соазу, честно сказать, мы не поедем на евровидение в Украину. А не ломать комедию с Савичевой, заранее зная, что ее туда не пустят, согласно украинскому законодательству.
Развернуть
Какой же ты тупой. Ты даже не понимаешь о ком надо говорить. За что тебе деньги платят?
1
3
Согласны с автором?
Горожанин13 апреля 2017, 23:40
Мне все певцы хайрулины хайрутдиновы ильхамы и ильгизы нравяться а из композиторов кроме хамзиных зариповы мне чуьь не мешают наши не стальные не золотые барсы.голосую за однофамилицу.а евровидение все равно появиться и ю тубе.мухаметзянов икрам.всем сердцем желаю чтоб солодежи было доступно евровидение и голоса азии и чтоб знакомились с молодыми дарованиями и кафказа .и т.д.
0
0
Согласны с автором?
Сашка13 апреля 2017, 23:45
В ответ на комментарий пользователя
Я второй смотрю. А почему не должно быть людей смотрящих первый?
Развернуть
А мне ,нравится передача " Территория ночного вещания " на ТНВ:-P
1
1
Согласны с автором?
Димас люблю пивас14 апреля 2017, 00:14
В ответ на комментарий пользователя
А мне ,нравится передача " Территория ночного вещания " на ТНВ:-P
Развернуть
А я смотрю передачу Необъяснимо, но факт!
1
0
Согласны с автором?
Горожанин14 апреля 2017, 00:46
В ответ на комментарий пользователя
А я смотрю передачу Необъяснимо, но факт!
Развернуть
Сильное заявление, проверять его я конечно не буду
0
0
Согласны с автором?
Горожанин14 апреля 2017, 03:02
Евровидение допускает ,,бородатых,, женщин как и ,,бурановских бабанек,, нам несвободным это трудно понять.
1
2
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Что вы делаете, чтобы не заболеть гриппом или ОРВИ?

До окончания голосования осталось:
Я веду здоровый образ жизни, поэтому не боюсь заболетьПостоянно ношу медицинскую маскуЧаще мою руки с мылом или антибактериальными средствами
Голосов: 44
Голосовать
Голосов: 4
Голосовать
Голосов: 58
Голосовать
Избегаю большого скопления людей Чаще проветриваю помещениеЯ уже заболел(а)
Голосов: 65
Голосовать
Голосов: 14
Голосовать
Голосов: 20
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-4-519
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 (843) 519-45-09, +7 (917) 879-62-89,
dinara@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru
Роллы и пицца с доставкой
Вкусно и почти даром!
 Установка пластиковых окон
Каталог лучших предложений
 Лучшие предложения по
строительству домов и дач
 Медицинские
центры Казани