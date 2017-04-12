Минимальная цена бутылки водки составит 205 рублей

В 2017 году минимальная розничная цена водки за бутылку объемом 0,5 л составит 205 рублей. Соответствующий приказ Минфин направил в Минюст, сообщили «Известиям» в ведомстве. Цена согласована с вице-премьером Александром Хлопониным, курирующим алкогольную отрасль, подтвердили в его аппарате. Ранее обсуждалась МРЦ 219 рублей за 0,5 л водки.

Минфин направил в Минюст приказ, повышающий МРЦ водки за бутылку объемом 0,5 л с 190 рублей до 205 рублей.

— Данная МРЦ учитывает рост инфляции и акцизов, с одной стороны, с другой — увеличение стоимости водки не будет чрезмерным, не создаст, таким образом, стимулов для увеличения теневого рынка крепкой алкогольной продукции, — отметили в Минфине.

Напомним, ранее Минздрав предложил законодательно запретить продажу алкоголя гражданам в возрасте до 21 года, а не до 18 лет, как это предусмотрено действующим законодательством. Такие положения содержатся в проекте стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 года.