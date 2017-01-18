Минздрав предложил ввести запрет на продажу водки лицам до 21 года

Минздрав предложил законодательно запретить продажу алкоголя гражданам в возрасте до 21 года, а не до 18 лет, как это предусмотрено действующим законодательством. Такие положения содержатся в проекте стратегии по формированию здорового образа жизни до 2025 года, передает RNS.

- Законодательный запрет продажи алкоголя гражданам в возрасте до 21 года, — говорится в проекте документа.

Ведомство также подчеркивает необходимость запрета продажи алкоголя и табачных изделий через интернет.

Сейчас продажа алкогольных напитков разрешена гражданам с 18 лет вне зависимости от крепости. К алкогольной продукции относится пищевая продукция, которая произведена с использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 1,5 процента объема готовой продукции.

Напомним, ранее стало известно, что с 2017 года в России собираются разрешить покупать алкоголь по водительскому удостоверению, соответствующий проект постановления правительства подготовлен Минпромторгом.