Расследованием дела занимается Главное следственное управление МВД РТ

В Казани полиция задержала президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдара Халиуллина, об этом сообщает "Бизнес Online".

Задержание произошло накануне вечером на основании показаний трех человек. Сейчас делом занимается ГСУ МВД.

Ранее, в январе 2017 года, суд арестовал супругу Хайдара Халиуллина - Марину Халиуллину, которую подозревают в причастности к хищениям бюджетных средств по республиканской программе поддержки предприятий малого и среднего бизнеса "Лизинг-грант". Уголовное дело в отношении Марины Халиуллиной возбуждено по части 3 статьи 159 УК РФ - мошенничество в крупном размере.

Отметим, представитель Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ Тимур Аюпов в начале октября был задержан и арестован по подозрению в хищении бюджетных средств, выделявшихся по республиканской программе «Лизинг-Грант» в 2014 — 2015 годах. Оперативники установили, что с десяток миллионных грантов так и не были потрачены на закупку оборудования. По версии следствия, бюджетные деньги поделили и потратили руководители фирм вместе с Аюповым, входившим в состав комиссии по распределению грантов.