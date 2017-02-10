Директор школы в татарском селе в Мордовии, запретившая хиджабы, отменила свое решение

Запрет был введен в целях профилактики экстремизма в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года

В Мордовии в татарском селе Белозерье, где находится 8 мечетей и подавляющая часть населения является мусульманами, отменили запрет на ношение хиджабов в школе, который директор школы Вера Липатова ввела в начала этого года.

- Директор Вера Липатова сегодня, 11.02.2017, объявила учительскому коллективу: "Я отменила все свои принятые решения", т.е. приказы о внешнем виде и письменные выговоры учительницам в платках.



Интересно, что случилось? Откуда такой внезапный поворот? Испугались суда, который должен начаться 20 февраля? Теперь и вроде повода для суда не остается. Если только потребовать возмещение морального вреда. Или был звонок из Москвы? - написал в Facebook общественный активист Ирек Биккинин.

Напомним, руководство Мордовии потребовало от учителей и учениц в селе Белозерье отказаться от ношения платков, такой запрет был введен в целях профилактики экстремизма в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

Комментируя это решение, министр образования РФ Ольга Васильева в ходе пресс-конференции с журналистами напомнила, что в России светский характер образования. "Я не думаю, что истинно верующие люди стараются подчеркнуть свое отношение к вере при помощи атрибутики", - сказала министр.

После этого в Казани студентки Российского исламского института провели акцию в поддержку хиджаба под названием "Мы любим хиджаб". Как сообщали организаторы акции, таким образом студентки хотели поддержать мусульманок из регионов, в которых запрещается носить мусульманский головной убор в учебных заведениях.