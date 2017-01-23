Министр образования России: хиджабам не место в школах

Сегодня министр образования РФ Ольга Васильева в ходе пресс-конференции с журналистами напомнила, что в России светский характер образования, комментируя запрет на ношение мусульманских платков в школе в Мордовии, передает ТАСС.

- Я не думаю, что истинно верующие люди стараются подчеркнуть свое отношение к вере при помощи атрибутики, - сказала министр.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство Мордовии потребовало от учителей и учениц в татарском селе Белозерье отказаться от ношения платков. Такой запрет был введен в целях профилактики экстремизма в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.