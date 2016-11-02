В Казани почти на 2 месяца арестовали зампредседателя правления Татфондбанка

Следствие считает, что Мерзляков на свободе может уведомить участников преступления о проводимых следственных мероприятиях и уничтожить доказательства уголовного дела

Заместитель председателя правления Татфондбанка Вадим Мерзляков, так же, как и трое предыдущих подозреваемых по делу о хищении более 90 миллионов рублей, оставлен под стражей до 2 апреля. Таким образом суд полностью удовлетворил ходатайство следствия, сообщает из зала суда корреспондент портала ProKazan.ru.

Мерзляков, как и Тимербаева, Вальшин и Абдулманов подозревается в том, что под видом агентского договора сотрудники банка переводили денежные средства клиентов в доверительное управление банка. По данным следствия в настоящий момент в органы внутренних дел поступило около 200 заявлений. Потерпевшими уже официально признаны около 80-ти человек.

Следствие считает, что Мерзляков на свободе может уведомить участников преступления о проводимых следственных мероприятиях и уничтожить доказательства уголовного дела.

Сам подозреваемый появился в зале суда с явными признаками недосыпа: под глазами Мерзлякова красовались темные круги.

- Решение о запуске продукта принималось комитетом по продажам, - оправдывался Мерзляков. - Продажи облигаций банков - это стандартизированный продукт крупных российских банков. Все средства клиентов поступали на счета клиентов «ТФБ финанс».

Защита просила суд выбрать меру пресечения, не связанную с задержанием. Ради этого супруга Мерзлякова готова предоставить залог за мужа от одного до двух млн. рублей и квартиру для домашнего ареста. Однако суд согласился с доводами гособвинителя.

Сразу после оглашения решения суда группа потерпевших подняла над головой листы бумаги с вопросом «Следующий Мусин?». Как объяснил председатель движения «Против преступности и беззакония» и потерпевший Дмитрий Бердников, на следующей неделе пострадавшие собираются встретиться с министром внутренних дел с прошением об аресте Мусина.

Напомним, ранее был задержан, а после арестован генеральный директор "ТФБ Финанс" Тимур Вальшин, а также начальник управления клиентских операций на рынке ценных бумаг "ТФБ Финанс" Рустам Тимербаев и руководитель отдела клиентского сервиса "ТФБ Финанс" Илнар Абдулманов.

В минувшую пятницу полиция возбудила уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере" после более чем 100 заявлений, полученных от клиентов "ТФБ Финанс".

Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств.