«Анкор банк» официально ограничил обслуживание в офисах Казани

Был сокращен режим обслуживания юридических и физических лиц

"Анкор банк" официально ограничил обслуживание юридических и физических лиц в офисах Казани, об этом сообщается на официальном сайте финансового учреждения.

- С 09.02.2017 сокращен режим обслуживания юридических и физических лиц в офисах, расположенных в Казани, - коротко говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что банк испытывает проблемы с ликвидностью на фоне панических настроений клиентов, обусловленных введением мораториев в ряде финансовых учреждений РТ.

При этом с 6 февраля на руки банк выдавал не более 10 тыс. рублей.

"Анкор банк" занимает 231-е место в российской банковской системе с величиной чистых активов 8,86 миллиарда рублей.

Кстати



Основатель кондитерской фабрики Андрей Коркунов в июле 2006 года занялся проектами недвижимости, а в декабре того же года избавился от кондитерской фабрики. В 2008 годe он совместно с партнерами приобрел казанский банк "Татэкобанк" и возглавил его совет директоров. В 2009 году банк переименован в "Анкор. Банк сбережений". В 2010 году предприниматель занял должность президента банка.