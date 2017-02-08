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«Анкор банк» официально ограничил обслуживание в офисах Казани

"Анкор банк" официально ограничил обслуживание в офисах Казани
16+
Фото: скриншот видео "Бизнес Online"
Был сокращен режим обслуживания юридических и физических лиц

"Анкор банк" официально ограничил обслуживание юридических и физических лиц в офисах Казани, об этом сообщается на официальном сайте финансового учреждения.

- С 09.02.2017 сокращен режим обслуживания юридических и физических лиц в офисах, расположенных в Казани, - коротко говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что банк испытывает проблемы с ликвидностью на фоне панических настроений клиентов, обусловленных введением мораториев в ряде финансовых учреждений РТ.

При этом с 6 февраля на руки банк выдавал не более 10 тыс. рублей

"Анкор банк" занимает 231-е место в российской банковской системе с величиной чистых активов 8,86 миллиарда рублей.

Кстати

Основатель кондитерской фабрики Андрей Коркунов в июле 2006 года занялся проектами недвижимости, а в декабре того же года избавился от кондитерской фабрики. В 2008 годe он совместно с партнерами приобрел казанский банк "Татэкобанк" и возглавил его совет директоров. В 2009 году банк переименован в "Анкор. Банк сбережений". В 2010 году предприниматель занял должность президента банка.

Н. Вильданов, 09.02.2017, 14:19
Тэги: Спасение Татфондбанка
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Комментарии

Горожанин09 февраля 2017, 14:30
Скоро, скоро время покажет, какие ''управленцы '' по ушам ездили людям, самохвалы. :-P
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