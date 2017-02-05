СМИ: Анкор Банк ввел ограничения на выдачу денег вкладчикам

Казанский Анкор Банк ограничил выдачу денег с расчетных счетов. Об этом сообщает Inkazan.

По данным СМИ, в день на руки банк выдает не более 10 тыс. рублей. Период действия ограничения пока неизвестен, приказ о его введении вышел сегодня.

По данным Центробанка, на начало января физические лица держали в Анкор банке 4,99 миллиарда рублей; размер активов кредитной организации составлял на начало января 8,85 миллиарда рублей.

Напомним, кризис в банковской сфере РТ начался после того, как Татфондбанк приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов с 14 декабря из-за недостатка наличных средств, затем в банке заработала временная администрация Агентства по страхованию вкладов.

Затем проблемы испытали еще ряд банков.

Справка



В 1990 году началась современная история развития "АНКОР БАНК". С началом коммерциализации "Татпромстройбанк" снова получил новое имя и новый статус - Татарский Коммерческий Экологический Банк "Татэкобанк". Его учредителями стали факультет экологии КГУ, Госкомприроды Республики и НТЦ Экологии. С середины 2008 года основным акционером банка стал являться известный российский предприниматель Андрей Коркунов.



В августе 2009 года "Татэкобанк" бы переименован в "АНКОР БАНК СБЕРЕЖЕНИЙ". Главный офис банка располагается в Казанм, где для удобства клиентов работает еще пять отделений. Банк имеет по одному операционному офису в городах Уфа и Чебоксары. В Москве – находится филиал "АНКОР БАНК" и два дополнительных офиса – "Курский" и "Таганский".