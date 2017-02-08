В Казани на ремонт ДК им. Ленина потратят 349 млн рублей

В Казани на ремонт ДК им. Ленина потратят 349 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

- Реконструкция ДК им. Ленина должна быть проведена на высоком уровне, чтобы сохранить особую атмосферу комплекса для комфортной работы множества базирующихся здесь творческих коллективов, - отметил мэр Казани Ильсур Метшин, который накануне посетил культурно-досуговый центр города.

Отмечается, что строительство здания началось в 1950 году и завершилось спустя 10 лет. При этом капитальный ремонт там не проводился ни разу.

- Общая площадь комплекса составляет более 9 тысяч квадратных метров. Ежегодно здесь проводится порядка 370 культурно-массовых мероприятий, в том числе такие крупные, как международный фестиваль фантастики и ролевых игр «Зиланткон» и фестиваль японской культуры «Феникс», - сказала директор КДК им. Ленина Наталья Ильясова.

Сейчас в КДК работает 49 клубных формирований, 20 из которых – для детей до 14 лет.

Напомним, ранее был реконструирован парк «Крылья Советов», который прилегает к КДК им. Ленина. Проект реконструкции парка был разработан командой ОАО «Гипронииавиапром», согласован главным архитектором города Татьяной Прокофьевой и помощником президента Наталией Фишман. В качестве главы попечительского совета обновленного парка был выбран генеральный директор ПАО "Казанский вертолетный завод" Вадим Лигай.

Проект реконструкции парка изначально предусматривал воссоздание парка советского периода, передающего культурные коды и атмосферу той эпохи.