Подробности пропажи радиоактивной иглы в Казани: она была неэффективной

В Центре ядерной медицины сообщили подробности о пропавшей радиоактивной игле "Кобальт 60", выяснилось, что игла подлежала списанию в 2017 году - из-за снижения ее эффективности. Об этом сообщает телеканал "Эфир".

Игла использовалась в Центре при лечении злокачественных новообразований. Как только стало известно о пропаже иглы, начались ее поиски.

В этом году из-за снижения активности и лечебного эффекта иглу должны были списать, однако она пропала - об этом стало известно 6 февраля в ходе плановой проверки. На данный момент продолжаются поиски, задействованы сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, пропажа произошла в период с 17 часов 3 февраля до 9 часов 6 февраля. Игла размером 2,5см х 0,8мм хранилась в сейфе закрытого хранилища.