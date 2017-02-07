В Казани из сейфа в Центре ядерной медицины пропала радиоактивная игла

Сейчас поисками занимаются соответствующие службы. В разобранном состоянии игла может представлять смертельную опасность.

В Казани из Центра ядерной медицины на Сибирском тракте пропала радиоактивная игла "Кобальт 60", об этом ProKazan.ru сообщили в правоохранительных органах.

Кража произошла в период с 17 часов 3 февраля до 9 часов 6 февраля. Игла размером 2,5см х 0,8мм была сделана из материала "Кобальт 60", она хранилась в сейфе закрытого хранилища.

Сейчас ведутся поиски иглы, о происшествии сообщили в службы общественного транспорта города, ФСБ, МВД и МЧС.

Справка



Радионосные иглы используют для лечения онкологических заболеваний. Они имеют оболочку из высококачественной стали, внутри которой содержится радиоактивный кобальт-60. Оболочка выполняет роль механической защиты, не допускающей выход радиоактивных веществ на поверхность, и таким образом предупреждает радиоактивное загрязнение помещения, больных и медперсонала.



В случае обнаружения радиоактивного загрязнения применять иглы или цилиндры запрещается, и они подлежат захоронению. Иглы и цилиндры должны быть надежно маркированы специальными номерными бирками и находиться на строгом учете у медсестры — хранителя радиоактивных препаратов.



В разобранном состоянии может представлять смертельную опасность.