Стало известно, кто отремонтирует Ново-Татарское кладбище, которое разрушили вандалы

В Казани в ближайшее время начнут ремонтировать Ново-Татарское кладбище, которое разрушили вандалы минувшей осенью. Согласно информации на сайте госзакупок, контракт на выполнение работ был заключен с компанией «Теплоника-М».

На территории кладбища планируются выполнить ряд демонтажных и земляных работ в срок до 1 августа текущего года за 6,326 млн. рублей.

Напомним, 8 сентября прошлого года неизвестные разрушили более сотни надгробных памятников. Было возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Справка



Ново-Татарское кладбище появилось с конца 18 в начале 19-го века. Первая надмогильная плита датируется 1803-м годом. Здесь похоронены Габдулла Тукай, Шигабутдин Марджани, Сибгат Хаким, Туфан Миннулин и другие. Над входом надпись, которую дословно можно перевести так: «Не забывай живых и помни могилы мертвых».