В Казани Ново-Татарское кладбище, которое разрушили вандалы, отремонтируют за 6 млн рублей

В Казани отремонтируют Ново-Татарское кладбище, которое разрушили минувшей осенью вандалы, за 6,4 миллионов рублей. Соответствующий тендер был размещен на сайте госзакупок.

- Во исполнение распоряжения кабинета министров Республики Татарстан от 22.10.2016 №2373-р возникла необходимость проведения работ по благоустройству территории и ремонту ограждения кладбища «Ново-Татарское», - говорится в тексте сообщения.

Сообщается, что на территории кладбища планируются выполнить ряд демонтажных и земляных работ в срок до 1 августа текущего года.

Источником финансирования выступает бюджет муниципального образования Казани.

Напомним, 8 сентября прошлого года неизвестные разрушили более сотни надгробных памятников. Было возбуждено уголовное дело по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Справка



Ново-Татарское кладбище появилось с конца 18 в начале 19-го века. Первая надмогильная плита датируется 1803-м годом. Здесь похоронены Габдулла Тукай, Шигабутдин Марджани, Сибгат Хаким, Туфан Миннулин и другие. Над входом надпись, которую дословно можно перевести так: «Не забывай живых и помни могилы мертвых».