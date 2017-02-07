Путин подписал закон об отмене уголовного наказания за побои в семье

Президент России Владимир Путин 7 февраля подписал закон о декриминализации побоев в семье. Текст итогового документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщают "Известия".

Совет Федерации одобрил документ 1 февраля.

- Закон излагает статью 116 Уголовного кодекса РФ в новой редакции и переводит побои в отношении близких лиц, совершенные впервые, в разряд административных правонарушений, — отметила один из авторов документа, замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова.

Госдума в конце января приняла законопроект, отменяющий уголовную ответственность за побои в семье. За проголосовали 380 депутатов, против – трое.

Согласно закону, члену семьи, впервые нанесшему побои, но не причинившему вреда, будет грозить не уголовная, а административная ответственность в виде штрафа от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

Уголовная ответственность — штраф до 40 тыс. рублей, обязательные работы до 240 часов или исправительные работы сроком до полугода — будут грозить тем, кто поднимет руку на близких повторно в течение года. Побоями признаются действия, причинившие физическую боль, но не приведшие к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности.