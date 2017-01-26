Госдума отменила уголовное наказание за побои в семье

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, отменяющий уголовную ответственность за побои в семье. За проголосовали 380 депутатов, против – трое, об этом сегодня сообщают "Известия"

Проект закона предлагает считать "побои в отношении близких людей" административным нарушением, повторное привлечение к ответственности грозит уголовным наказанием.

В поддержку закона на заседании 27 января выступили фракции ЛДПР и "Единой России", в КПРФ заявили, что не одобрят его. В "Справедливой России" ранее высказывались за принятие законопроекта.

Напомним, ранее Верховный суд РФ поддержал законопроект о декриминализации побоев в отношении членов семьи, согласно закону, члену семьи, впервые нанесшему побои, но не причинившему вреда, будет грозить не уголовная, а административная ответственность в виде штрафа от 5 тыс. до 30 тыс. рублей.

Уголовная ответственность — штраф до 40 тыс. рублей, обязательные работы до 240 часов или исправительные работы сроком до полугода — будут грозить тем, кто поднимет руку на близких повторно в течение года. Побоями признаются действия, причинившие физическую боль, но не приведшие к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности.