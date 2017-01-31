СМИ: проектирование ВСМ «Москва-Казань» планируют завершить в мае-июне 2017 года

Проектирование высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва-Казань» планируют завершить в мае-июне текущего года. Об этом заявил президент РЖД Олег Белозеров, передает ТАСС.

- На сегодняшний день уже вошли в Главгосэкспертизу с проектом на участке между Москвой и Владимиром и планируем в этом году, в мае-июне - завершить полностью проектирование ВСМ, - сказал Белозеров.

Отмечается, что ВСМ «Москва-Казань» является крупнейшим инфраструктурным проектом РЖД, общая стоимость строительства превышает 1 трлн рублей.

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Длина ВСМ «Москва – Казань» составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. На трассе организуют остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних четырнадцати.