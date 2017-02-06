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“Газпром Транс Газ Казань” не комментирует, почему добивается сноса домов в Осиново

“Газпром Транс Газ Казань” не комментирует, почему добивается сноса домов в Осиново
16+
Фото: портал ProKazan.ru
Жителей Осиново заставляют сносить собственные дома, которые они строили несколько лет

Компания “Газпром Транс Газ Казань” отказалась комментировать судебные иски, которые корпорация подала против простых казанцев, построивших свои дома по закону на улице Дубравной в поселке Осиново. 19 коттеджей подлежат сносу из-за близости к газопроводу, при этом все они построены на участках, выданных им государством без обременения.

Сама по себе проблема не нова для Казани. С точно такой же ситуацией столкнулись жители коттеджного поселка в Салмачах, где 300 семей уже год отстаивают свои дома. И так как “Газпром Транс Газ” не ответила тогда ни на один журналистский запрос, сегодня мы сами направились с официальным запросом в офис компании.

На пороге офиса мы столкнулись с пропускной системой - попасть в здание возможно лишь по специальному пропуску. Получить его можно с разрешения руководителя, который (вот парадокс!) находится внутри здания.

Уже на пропускной мы связались с пресс-службой “Газпром Транс Газ Казань”. Сотрудница пресс-службы Юлия, узнав о цели прибытия, пояснила, что компания не комментирует ситуацию “по приказу руководства”. Нам пришлось уговоривать девушку спуститься, чтобы передать запрос от редакции, ведь по словам Юлии, запросы может принимать “только начальница, которая на данный момент в командировке”.

Вопросы о законности передачи земель в собственность мы направили в администрацию Зеленодольска. ProKazan.ru сделит за развитием событий.

Напомним, в эти выходные жители частных домов улицы Дубравная в поселке Осиново вышли на пикет, где рассказали о том, что их заставляют сносить собственные дома. Зеленодольцы утверждают, то построенные по закону коттеджи на земле, выданной государством, суд теперь признает самовольной постройкой. В частности, Юлия Сафиуллина рассказала ProKazan.ru, что узнала о том, что на землю имеет права Газпром только после того, как семья уже построила дом.

- В 2008 году нам выдавали землю, 19 участков на улице Дубравной в поселке Осиново, - рассказала Юлия Сафиуллина. - И хотя нам должны были выдать эту землю бесплатно, нам пришлось еще и доплатить 55 тысяч рублей. Землю мы получали без каких-либо обременений, это прописано в документах. И то, что там выдаются земли Транс Газ Казань был в курсе!

Шесть лет семья Сафиуллиных строила дом. Для этого им пришлось продать квартиру, вложить материнский капитал, взять в банке кредит, который они до сих пор продолжают выплачивать. Еще 18 соседей также строились, а в прошлом году решили проводить в дома газ.

- Органы власти предоставили нам подрядчика, у которого есть разрешение от газовиков, - вспоминает Юлия. - Мы сдали около 90 тысяч с каждого дома, нам провели трубу, провели газ.

А в августе люди начали получать повестки в суд. Газпром Транс Газ Казань заявил о вторжении на землю и требует снести 19 построенных жилых домов. Причина - прохождение магистрального трубопровода высокого давления. 

Кстати, ситуация один в один напоминает скандал с жителями поселка Салмачи, где построенные по законным документам около 300 жилых коттеджей оказались возведенными на запретной зоне, где строительство запрещено из-за близости магистрального газопровода

Ольга Плешкова, 07.02.2017, 13:18
Тэги: Скандалы, Зеленодольск
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Комментарии

Горожанин07 февраля 2017, 13:22
Щас выяснится, что разрешения на строительство подписывал левый чувак, который уволен задним числом и греется где-нить на оффшорных островах,
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Горожанин07 февраля 2017, 13:29
В ответ на комментарий пользователя
Щас выяснится, что разрешения на строительство подписывал левый чувак, который уволен задним числом и греется где-нить на оффшорных островах,
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И он, окончил ТИСБИ :-D
2
2
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Димас люблю пивас07 февраля 2017, 13:34
Нем зря говорила мне мама, перед тем как строить дом, перекопай участок! Перекопал бы, НАШЁЛ ТРУБУ 8-|
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1
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Женщина07 февраля 2017, 13:35
А Салават купере на хрена строили рядом с газопроводом? Ну зажрались с..ка некоторые из газпрома.
0
4
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Горожанин07 февраля 2017, 13:36
А трубу перенести не проще будет?
0
7
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Все познается в сравнении07 февраля 2017, 13:57
Коммунальные услуги в Минске дешевле, чем в Москве, Киеве, Вильнюсе, Варшаве и Берлине
Беларусь — единственная страна на постсоветском пространстве, сохранившая не только дотации практически на все основные услуги ЖКХ, но и государственную систему обслуживания жилья через ЖЭСы, у которой, конечно, найдется немало критиков. Но давайте задумаемся: возможно, наша осмотрительность и нежелание бросаться в реформаторский омут с головой — не такие уж и плохие качества... «Мне не хотелось бы ломать существующую систему. Это будет болезненно для людей. Пока мы эту сломаем, потом выстроим новую, и еще неизвестно, что получится. Может, она и архаичная, но она работает. И люди у нас в отличие от некоторых суперрыночных стран, которые вчера с нами вместе были, живут и не жалуются», — сказал Александр Лукашенко во время «Большого разговора с Президентом».
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