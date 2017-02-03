«Они говорят: «Что хотим, то и делаем!». Казанцев заставляют сносить свои дома из-за трубы

Жителей частных домов улицы Дубравная в поселке Осиново заставляют сносить собственные дома. Построенные по закону коттеджи на земле, выданной государством, суд теперь признает самовольной постройкой.

Юлия Сафиуллина рассказала ProKazan.ru, что узнала о том, что на землю имеет права Газпром только после того, как семья уже построила дом.

- В 2008 году нам выдавали землю, 19 участков на улице Дубравной в поселке Осиново, - рассказывает Юлия Сафиуллина. - И хотя нам должны были выдать эти деньги бесплатно, нам пришлось еще и доплатить 55 тысяч рублей. Землю мы получали без каких-либо обременений, это прописано в документах. И то, что там выдаются земли Транс Газ Казань был в курсе!

Шесть лет семья Сафиуллиных строила дом. Для этого им пришлось продать квартиру, вложить материнский капитал, взять в банке кредит, который они до сих пор продолжают выплачивать. Еще 18 соседей также строились, а в прошлом году решили проводить в дома газ.

- Органы власти предоставили нам подрядчика, у которого есть разрешение от газовиков, - вспоминает Юлия. - Мы сдали около 90 тысяч с каждого дома, нам провели трубу, провели газ.

А в августе люди начали получать повестки в суд. Газпром Транс Газ Казань заявил о вторжении на землю и требует снести 19 построенных жилых домов. Причина - прохождение магистрального трубопровода высокого давления.

- Они знали, что мы строим там дома с 2008-го года! - возмущается Юлия. - И никого этого не волновало, мы ни разу не видели никого из Трансгаза! Сейчас нам говорят: “Там есть таблички, запрещающие строительство”, но во-первых, на табличках стоит ограничение 25 метров, а не 100, как они требуют. А во вторых, эта табличка нашлась в каких-то кустах. Мы что, должны были лазать по кустам, когда получили землю?

Но даже не в формальности дело, уверена, Юлия. Дело в принципе, которого придерживается компания - снести и точка.

- У нас дом стоит на расстоянии 92-х метров. У одного нашего соседа гараж задевал эту территорию Газпрома на 10 сантиметров. Он, чтобы его не трогали, просто снес гараж. Однако его все равно судят и вынуждают сносить и дом, хотя он возведен уже дальше 100 метров.

В правосудие они уже не верят, какой судья пойдет против такой корпорации, как Газпром? По слова Юлии, судьи отказываются принимать во внимание, что все дома были построены по закону и со всеми необходимыми документами. А вот у Газпрома с документами не все так гладко, считает Юлия.

- Этой трубе 51 год, Газпром должен был внести ее в кадастровый реестр. Они говорят, это наши трубы что хотим, то и делаем. Кроме того, на суде они утверждают, что это магистральный трубопровод, а нам говорили, что он резервный и не используется!

Жители Дубравной просто в отчаянии: куда им идти с детьми? Органы местной власти вместо помощи открыто говорят “постройте новые дома”, а к более влиятельным чиновникам их просто не пускают.

Ситуация один в один напоминает скандал с жителями поселка Салмачи, где построенные по законным документам около 300 жилых коттеджей оказались возведенными на запретной зоне, где строительство запрещено из-за близости магистрального газопровода. Жители, вложившие сбережения нескольких поколений, все еще борются за свои дома. Почему Газпром Транс Газ четыре года не был против строительства коттеджей, а затем, когда дома уже стали заселены, вдруг подал в суд. Позицию корпорации ProKazan.ru так и не услышал: ни один из отправленных запросов редакции не был удостоен ответа.