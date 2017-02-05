В феврале в Казани ожидается новая «волна» эпидемии гриппа

Начиная с сентября прошлого года по сегодняшний день в Казани ОРВИ переболели более 174 тыс человек. И в феврале в Казани вновь ожидается новая «волна» эпидемии гриппа. Об этом в ходе делового понедельника сообщил начальник управления здравоохранения Минздрава РТ по Казани Ильнур Халфиев.

Как отметил Халфиев, все люди, заболевшие гриппом, не были привиты.

- Вирус гриппа, который сегодня циркулирует, входит в состав вакцин против гриппа, использованных для вакцинации населения в эпидсезоне 2016-2017 годов, - пояснил докладчик, передает kzn.ru.

Так, начиная с 27 января было госпитализировано 555 взрослых и 1108 детей со среднетяжелыми и тяжелыми формами ОРВИ, в связи с этим были дополнительно развернуты койки для госпитализации 85 взрослых и 68 коек для детского населения.

По словам Халфиева, в целом эпидсезон 2016-2017 годов развивается в обычном для территории режиме, однако в феврале вновь ожидается превышение эпидемического порога.

- В медицинских организациях города создан запас всех необходимых медикаментов, дезинфицирующих средств и средств медицинского назначения, - добавил он.

В свою очередь, мэр Казани призвал уделить внимание профилактике ОРВИ.

- Я прошу особое внимание уделить детским учреждениям. Если необходимо, вводить карантин. Он создает определенные неудобства, но лучше упредить, - сказал Ильсур Метшин.

Напомним, ранее сообщалось, что всего за две недели 2017 года в Татарстане зарегистрировано 25 831 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, в частности 89 заболевших «Гонконгским гриппом» (H3N2).

Кстати



Вирус А "Гонконг" — это тот вирус, который вызвал большую эпидемию в 1968-69 годах в мире, он начался в Гонконге и унес более миллиона жизней. Начавшись в Гонконге, пандемия стала распространяться и в другие страны. Несмотря на китайское название, больше всего пострадали жители США: в 70-е годы от вируса там погибло 33 тысячи 800 человек.