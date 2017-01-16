«Гонконгский грипп» продолжает наступление: в РТ выявлено почти 90 заболевших

Всего за две недели 2017 года в Татарстане зарегистрировано 25 831 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ

Всего за две недели 2017 года в Татарстане зарегистрировано 25 831 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ, в частности 89 заболевших «Гонконгским гриппом» (H3N2). Об этом сегодня в ходе пресс-конференции с журналистами сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Так, по словам Авдониной, этот показатель превысил эпидемический порог только по Казани в два раза.

- Всего в республике зарегистрировано 89 случаев гриппа. Все они обусловлены вирусом гриппа H3N2. Все заболевшие не были привиты против гриппа, - отметила спикер.

«Не нужно путать с запретом и карантином»

В связи с превышением эпидпорогом в Казани с сегодняшнего дня из-за гриппа и ОРВИ вводятся ограничительные мероприятия в медицинских и образовательных организациях, учреждениях.

- Будет ограничиваться посещение пациентов родственниками в медицинских организациях, а также ограничения массовых мероприятий, - сказала Авдонина.

Однако спикер отметила, что не стоит это путать с запретом и карантином.

- Ограничительные мероприятия будут способствовать сдерживанию распространения заболевания, - добавила Любовь Авдонина.

Как себя обезопасить?

Любой грипп, прежде всего, опасен своими осложнениями. И в период подъема заболеваемости важно соблюдать элементарные меры профилактики. Как отметил главный инфекционист РТ Халит Хаертынов, единственный способ предотвратить заболевание гриппом является своевременная вакцинация.

- В местах массового скопления людей рекомендуется носить маски, чаще бывать на свежем воздухе и выполнять физические нагрузки, - сказал Халит Хаертынов.

Отметим, что вирус может распространяться до 1 метра и храниться на различных предметах обихода от 8 до 12 часов.

При первых симптомах заболевания — нужно вызвать врача

Симптомы «гонконгского» гриппа ничем не отличаются от обычного. Они могут проявиться как в течение нескольких часов после заражения, так и через 1-2 дня. Насторожить должны высокая температура, заложенность носа и горла, сухой кашель, интоксикация (слабость, головная боль, недомогание, тошнота).

- Не занимайтесь самолечением. Это чревато серьезными осложнениями — пневмонии, абсцессы легких, миокардиты, энцефалиты, отит, ангина, которые развиваются молниеносно, особенно у детей, беременных женщин и у пожилых людей, - отметил Халит Хаертынов.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, со 2 по 8 января 2017 года в Татарстане было зарегистрировано 14345 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. Это в три раза больше, чем в прошлом году. Из них 65% - это пациенты с вирусными инфекциями. При этом больше половины обратившихся не были вакцинированы.

Справка



Вирус А "Гонконг" — это тот вирус, который вызвал большую эпидемию в 1968-69 годах в мире, он начался в Гонконге и унес более миллиона жизней. Начавшись в Гонконге, пандемия стала распространяться и в другие страны. Несмотря на китайское название, больше всего пострадали жители США: в 70-е годы от вируса там погибло 33 тысячи 800 человек.