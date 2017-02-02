Минниханов о семьях Татарстана: «Три ребенка – это стандарт, который мы должны донести»

Он посоветовал брать пример с министра здравоохранения РТ Аделя Вафина, у которого уже четверо детей

Президент Татарстана Рустам Минниханов накануне в ходе коллегии Минздрава РТ заявил, что три ребенка в каждой семье республики должны стать стандартом, посоветовав брать пример с министра здравоохранения РТ Аделя Вафина, у которого уже четверо детей.

По словам Минниханова, естественный прирост населения в Татарстане - это очень важная тема, поэтому, как он отметил, его беспокоит тот факт, что в прошлом году родилось меньше детей, что связывают с демографическим провалом.

— Мы должны найти формы, правильные слова, стимулы, чтобы наши женщины рожали и вторых, и третьих, и четвертых детей. Я считаю, что три ребенка — это тот стандарт, который мы должны донести до нашего населения, — заявил Минниханов.