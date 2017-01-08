В Казани установили демографический рекорд: в 2016 году родилось 24564 детей

В Казани установили новый демографический рекорд. За 2016 год зарегистрировано 24564 новорожденных — 501 ребенка больше, чем в 2015 году. Так, в 2016 году родилось 12668 мальчиков и 11896 девочек. Об этом сообщает официальный портал мэрии города.

Сообщается, что за 15 лет рождаемость выросла почти в три раза.

- Начиная с 2009 года рождаемость в столице Татарстана превышает смертность. В 2016-м оформлено 13353 акта о смерти, что на 1829 меньше, чем 6 лет назад и на 205 меньше, чем в прошлом году, - говорится в сообщении.

Однако в 2016 году в Казани зарегистрировано 10862 брака, это на 1633 пары меньше, чем в 2015 году. Прежде всего, это связано с тем, что сейчас в брак вступает поколение 90-х, когда рождаемость существенно снизилась.

Напомним, всего новогоднюю ночь с 31 на 1-е января в роддомах родились 15 детей: пять девочек и десять мальчиков.