СКР о самоубийстве бизнесмена в онкобольнице Казани: его довели «смотрящие»

В Следственном комитете РТ сегодня сообщили подробности расследования самоубийства 43-летнего бизнесмена из Новошешминского района, выяснилось, что это произошло после конфликта с криминальными "смотрящими" за Бугульмой и селом Новошешминск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, тело погибшего с признаками падения с высоты было найдено 1 декабря около здания Онкологической больницы на Сибирском тракте.

27 декабря было возбуждено дело по статье "Доведение до самоубийства" и "Вымогательство", в ходе расследования были задержаны четверо - мужчины 38-и и 47-и лет из Новошешминска, 45-летний мужчина из Бугульмы и 54-летний мужчина из Нижнекамска. В итоге под стражей оставили только 45-летнего Сергея Сенько из Бугульмы и 38-летнего Александра Синявина из Новошешминска.

Выяснилось, что в январе 2016 года подозреваемым стало известно, что у бизнесмена и его компаньона возникли финансовые проблемы с контрагентом.

- Сенько и Синявин представились предпринимателям криминальными "смотрящими" за Бугульмой и селом Новошешминск, выразили готовность решить возникший вопрос. В дальнейшем проблемы были улажены, а в ноябре, подозреваемые потребовали с каждого из мужчин по 500 тысяч рублей, угрожая в противном случае физической расправой.



Переживавший по этому поводу потерпевший решил лечь в неврологическую клинику. Для этого он приехал в казанский онкологический диспансер, чтобы пройти необходимое обследование. Здесь мужчина покончил с собой, - рассказали следователи.

Свою вину задержанные не признали, сейчас идет расследование.