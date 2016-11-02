Полиция задержала четверых мужчин по делу о самоубийстве бизнесмена в онкобольнице Казани

В Татарстане сотрудники правоохранительных органов задержали 4-х человек по делу о самобийстве 43-летнего предпринимателя из Новошешминского района около здания Онкологической больницы, которое случилось в начале декабря прошлого года. Об этом ProKazan.ru сообщили сегодня в правоохранительных органах.

Напомним, тело погибшего было около здания Онкологической больницы на Оренбургском тракте, сообщалось, что он выпал с 4 этажа здания.

- 27 декабря было возбуждено дело по статье "Доведение до самоубийства", в ходе расследования были задержаны четверо - мужчины 38-и и 47-и лет из Новошешминска, 45-летний мужчина из Бугульмы и 54-летний мужчина из Нижнекамска, - рассказали в следствии.

Сейчас выясняется роль каждого из задержанных в данном преступлении, продолжается расследование.