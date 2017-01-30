«Татнефть» попала в список 15 самых дорогих публичных компаний России

Крупнейшая нефтяная компания Татарстана "Татнефть" оказалась на 11 месте в списке самых дорогих публичных компаний России по итогам прошлого года, рейтинг был составлен РИА Новости.

Капитализация "Татнефти" составила 15,1 млрд долларов, за год стоимость компании выросла на 58,4 процента.

Первое место заняла НК «Роснефть», капитализация которой за 2016 год выросла почти на 90% — до $70 млрд. На втором месте — Сбербанк с капитализацией $61,2 млрд. Замыкает тройку лидеров Газпром — $59,9 млрд.

"Башнефть", как передает ProUfu.ru, заняла 17 место в списке. В начале 2016 года "Башнефть" в этом рейтинге занимала 25 место.

Составители рейтинга отмечают, что позитивное влияние на фондовый рынок оказали укрепление рубля, рост иностранных инвестиций в российские бумаги, оптимизм на мировых биржах и рост прибыли у многих российских эмитентов. Согласно рейтингу, капитализация ТОП-100 российских компаний за прошедший год выросла на 58% или на $233 млрд до $635 млрд на конец 2016 года.