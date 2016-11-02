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В парке «Крылья Советов», который обновили за 200 млн руб, опять потрескались скульптуры

В парке «Крылья Советов», который обновили за 200 млн руб, опять потрескались скульптуры
16+
Фото: parktatar.ru

В парке «Крылья Советов», который обновили за 200 миллионов рублей, потрескались скульптуры у входа. Об этом в ходе отчета депутатов Казгордумы сообщила заместитель главы Авиастроительного района Казани Татьяна Агафетова.

- К сожалению, не оправдала себя реставрация скульптур при входе в парк. Все-таки возраст говорит сам за себя. Фигуры будут заменяться, этот момент находится в работе, - сказала замглавы района.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что в казанском парке «Крылья Советов» восстановили начавшие разрушаться после реконструкции бюсты российских ученых Ломоносова и Менделеева. О постепенном разрушении бюстов стало известно в апреле прошлого года, член Союза художников СССР, скульптор Махмут Гасмов объяснил корреспонденту ProKazan.ru, почему произошла такая ситуация с памятниками.

- Я знаком с этой проблемой. Причем, я даже разговаривал об этом с теми, кто занимался реконструкцией «Крыльев Советов» , - рассказывал скульптор. - Все эти архитектурные формы не подлежат восстановлению. Их нужно либо создавать заново, либо вообще убирать. Понимаете, этому материалу очень много лет, конечно же, он крошится.

По словам Махмута Гасимова, воссоздание новых статуй вылилось бы в немаленькие деньги. Поэтому те, кто занимался их ремонтом, предпочли использовать материалы подешевле. 

Кстати16 сентября прошлого года президент Татарстана Рустам Минниханов открыл парк «Крылья Советов» в Казани. Проект реконструкции парка был разработан командой ОАО «Гипронииавиапром», согласован главным архитектором города Татьяной Прокофьевой и помощником президента Наталией Фишман. В качестве главы попечительского совета обновленного парка был выбран генеральный директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Вадим Лигай, который больше всего вложил в реконструкцию парка.

Отметим, что проект реконструкции парка изначально предусматривал воссоздание парка советского периода, передающего культурные коды и атмосферу той эпохи.

 

Люция Кашапова, 02.02.2017, 09:46
Тэги: Обновление парков
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Комментарии

Злобный Аноним02 февраля 2017, 09:58
Это как, вдогонку Орджоникидзе решили еще 4 скульптуры сделать? А оригиналы сохранились? Или абы как, Намдакова попросят? 8-|
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Горожанин02 февраля 2017, 09:58
Астрономические суммы на закатывание парков в бетон. Выгодней парк востановить чем свечку воткнуть, да бытло-массы будут довольны.:-D
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Горожанин02 февраля 2017, 10:02
как любит говорить И. Метшин - во всем виноват "частый переход через НОЛЬ" ))))
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Горожанин02 февраля 2017, 10:27
Раз тебе придурку уже говорили что реставрация не пойдет то почему не послушал уритин ты ипаный!!!!!
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Горожанин02 февраля 2017, 10:30
Восстановили?,а по документаи наверное новые
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