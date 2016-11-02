Спикер Госсовета РТ рассмешил зал словами о зарплате работников культуры в 20 тысяч рублей

По его словам, маленькая зарплата - это одна из причин, по которым выпускники вузов культуры не идут работать в села

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин накануне в ходе заседания коллегии Министерства культуры РТ рассмешил присутствующих сотрудников ведомства, заявив, что работники культуры в деревнях получают зарплату в 20 тысяч рублей, передает InKazan.ru.

В ходе совещания ректор Казанского государственного института культуры Рифкат Юсупов рассказал, что их вуз ведет обучение специалистов по 95 направлениям, однако из 278 студентов, закончивших вуз в 2016 году, в села вернулись лишь немногим более 30 человек.

Мухаметшин в свою очередь сообщил, что у выпускников КазГИК есть объективные причины, чтобы не работать по специальности в родных деревнях.

- Они на 20 тысяч рублей, что ли, пойдут? У нас 29 тысяч средняя, — заявил спикер Госсовета РТ, однако его слова присутствующие встретили смехом и возмущенным гулом.

По словам присутствующих в зале сотрудников сельских клубов молодые специалисты на селе не зарабатывают и 20 тысяч рублей. При этом в документах, выданных перед совещанием, было указано, что средняя зарплата в учреждениях культуры и искусства РТ в 2016 году составила 20 361,6 тысяч рублей.

Напомним, неделю назад министр труда РТ Эльмира Зарипова сообщила, что за девять месяцев прошлого года средняя зарплата в Татарстане увеличилась на 6% до 29 665 рублей. По ее данным, это на 10% выше минимального размера оплаты труда в России.