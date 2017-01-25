Минтруд РТ: средняя зарплата в Татарстане увеличилась до 29,7 тыс рублей

За девять месяцев прошлого года средняя зарплата в Татарстане увеличилась на 6% до 29 665 рублей. Об этом сообщила накануне министр труда РТ Эльмира Зарипова на итоговом заседании коллегии ведомства.

- В республике для работников внебюджетных секторов экономики минимальный размер заработной платы увеличился до 8 252 рублей, - сказала министр.

Это на 10% выше минимального размера оплаты труда в России.

Кроме этого, Зарипова отметила, что одними из главных задач повестки 2017 года являются восстановление доходов населения после кризиса 2014—2016 годов и доведение МРОТ до прожиточного минимума.

Также отмечается, что общий уровень безработицы в Татарстане составил 3,8%. Уровень регистрируемой безработицы в республике всего 0,7% (14,6 тыс. безработных).