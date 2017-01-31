Женщина, родившая дома мертвого ребенка в Казани, уверяет, что не знала, что беременна

Появились подробности родов 41-летней жительницы Казани, родившей шестимесячного ребенка дома, после чего на нее возбудили уголовное дело.

Как сообщает “Вечерняя Казань”, женщина уверяет, что не знала о своем интересном положении. Исчезновение менструации она перепутала с климаксом, и думала, что уже не может быть беременна. В ночь на 29 января она почувствовала позывы в туалет. Решив, что она съела что-то несвежее, она пошла в туалет. Сидя на унитазе, дама родила мальчика: позывы на деле оказались потугами. Женщина тут же вызвала скорую помощь, однако по приезду медиков ребенок скончался.

Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной смерти младенца - падение в унитаз, пороки развития или ранние роды. Как бы то ни было, против женщины уже возбуждено дело по статье “Причинение смерти по неосторожности”.