В Казани женщина родила мертвого мальчика: на нее возбудили дело

В Казани в минувшее воскресенье, 29 января, 41-летняя женщина родила у себя дома мертвого недоношенного мальчика, на нее возбудили уголовное дело. Об этом ProKazan.ru сообщили сегодня в правоохранительных органах.

- В ночь на воскресенье около 3 часов женщина родила мертвого ребенка - плод развитием 6 месяцев. Она родила его в квартире дома по улице Максимова без наблюдения врача. Накануне Следственный комитет возбудил в отношении женщины дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", - рассказали в следственных органах.

Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.