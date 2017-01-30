«Свершилась божья кара»: экс-ведущий «Эфира», поддержавший расстрел геев, не признал вину

Сегодня Приволжский окружной военный суд продолжил рассмотрения дела экс-ведущего телеканала «Эфир» Рамиля Ибрагимова

Приволжский окружной военный суд продолжил рассмотрения дела экс-ведущего телеканала «Эфир» Рамиля Ибрагимова. Сегодня допрошен подсудимый, передаёт из зала суда корреспондент ProKazan.ru

Рамиль Ибрагимов рассказал, что узнал о событиях в США во время просмотра футбольного матча.

- Я услышал дословно, что некий афганский парень обстрелял гей-клуб. Это были выходные, никаких новостей, связанные с подобными событиями не видел и не слышал. Я тут же взял в руки «Айфон» и опубликовал пост с сопроводительным комментарием, - сказал подсудимый.

Ибрагимов также отметил, что нисколько не удивился тому, что в США убили 50 человек - слишком много в последнее время происходит трагедий.

- Само по себе событие меня не удивило. Узнав о варварском преступлении я не подумал о нем как о чем-то экстраординарном. Я не ставлю знак равенства между каждым расстрелом и террористическим актом, - добавил он.

Кроме этого, Ибрагимов признался, что не признает убийство 50 человек терактом.

- Если бы эти несчастные не были гомосексуалистами, они не пошли бы в клуб и остались бы живы. Это преступление на почве ненависти, бытовое насилие, но никак не теракт. Я признаю, что поступок глупый, я им не горжусь, но данная ситуация имеет отношение к определённому принципу, - объяснил свою позицию Ибрагимов в ходе судебного заседания.

В процессе допроса подсудимого гособвинитель процитировал высказывание Ибрагимова о «правильном пацане».

- Он правильно поступил?

- Не знаю.

На вопрос об оценки поступка террориста Ибрагимов ответил, что свершилась «божья кара».

Напомним, что летом 2016 года Рамиль Ибрагимов, возглавляющий «Союз молодых лидеров инноваций РТ», опубликовал пост на свой станице в соцсети, оправдывающий убийство 50 человек нетрадиционной сексуальной ориентации в американском городе Орландо. Публикация вскоре была удалена, однако скриншот записи быстро распространился среди возмущённых пользователей сети Интернет.

Один из доводов пользователей было то, что Ибрагимова могли взломать хакеры. Однако сам Рамиль Ибрагимов подтвердил, что это он писал и опубликовал текст, так как «не любит геев» и «всегда был сторонником крайне жестких мер в решении любых проблем».