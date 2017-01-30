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«Свершилась божья кара»: экс-ведущий «Эфира», поддержавший расстрел геев, не признал вину

"Свершилась божья кара": экс-ведущий "Эфира", поддержавший расстрел геев, не признал вину
16+
Фото: Ольга Плешкова
Сегодня Приволжский окружной военный суд продолжил рассмотрения дела экс-ведущего телеканала «Эфир» Рамиля Ибрагимова

Приволжский окружной военный суд продолжил рассмотрения дела экс-ведущего телеканала «Эфир» Рамиля Ибрагимова. Сегодня допрошен подсудимый, передаёт из зала суда корреспондент ProKazan.ru

Рамиль Ибрагимов рассказал, что узнал о событиях в США во время просмотра футбольного матча.

- Я услышал дословно, что некий афганский парень обстрелял гей-клуб. Это были выходные, никаких новостей, связанные с подобными событиями не видел и не слышал. Я тут же взял в руки «Айфон» и опубликовал пост с сопроводительным комментарием, - сказал подсудимый.

Ибрагимов также отметил, что нисколько не удивился тому, что в США убили 50 человек - слишком много в последнее время происходит трагедий.

- Само по себе событие меня не удивило. Узнав о варварском преступлении я не подумал о нем как о чем-то экстраординарном. Я не ставлю знак равенства между каждым расстрелом и террористическим актом, - добавил он.

Кроме этого, Ибрагимов признался, что не признает убийство 50 человек терактом.

- Если бы эти несчастные не были гомосексуалистами, они не пошли бы в клуб и остались бы живы. Это преступление на почве ненависти, бытовое насилие, но никак не теракт. Я признаю, что поступок глупый, я им не горжусь, но данная ситуация имеет отношение к определённому принципу, - объяснил свою позицию Ибрагимов в ходе судебного заседания.

В процессе допроса подсудимого гособвинитель процитировал высказывание Ибрагимова о «правильном пацане».

- Он правильно поступил?

- Не знаю.

На вопрос об оценки поступка террориста Ибрагимов ответил, что свершилась «божья кара». 

Напомним, что летом 2016 года Рамиль Ибрагимов, возглавляющий «Союз молодых лидеров инноваций РТ», опубликовал пост на свой станице в соцсети, оправдывающий убийство 50 человек нетрадиционной сексуальной ориентации в американском городе Орландо. Публикация вскоре была удалена, однако скриншот записи быстро распространился среди возмущённых пользователей сети Интернет.

Один из доводов пользователей было то, что Ибрагимова могли взломать хакеры. Однако сам Рамиль Ибрагимов подтвердил, что это он писал и опубликовал текст, так как «не любит геев» и «всегда был сторонником крайне жестких мер в решении любых проблем».

ProKazan.ru, 31.01.2017, 11:10
Тэги: Суд
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Комментарии

Горожанин31 января 2017, 11:20
Да все согласны с ним, судите всю Россею))))
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10
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Горожанин31 января 2017, 11:24
Ученые психологи утверждают, что Те, кто больше всего нападает с пеной у рта на педиков, демонстрируя публично свою крайнюю ненависть к ним, тот имеет серьезную предрасположенность к гомосексуализму, и, опасаясь стать гомиком, таким образом старается оттолкнуть от себя эту возможность
9
15
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Горожанин31 января 2017, 11:26
Дело ясное, что дело темное....
0
1
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Форвард31 января 2017, 11:27
За осуждение разврата не судят. Геи наносят больший вред чем нормальные союзы, падает рождаемость, дети видя это берут плохой пример.
Суд ни о чем!!!
Получается обвинение встало на сторону геев, тем самым их поддержав и пожалев.
Геи -это психическое заболевание, а не норма жизни.
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Горожанин31 января 2017, 11:30
Согласен, болезнь. Давайте теперь всех пациентов психушки к стенке поставим, так что ли?
3
12
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Тупокайф31 января 2017, 11:44
Он же не оскорблял их, назвал их своими именами (геями), а как же свобода высказываний?
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Горожанин31 января 2017, 11:46
Геи это не болезнь.. Кто нибудь заразился или выздоровел?
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2
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Форвард31 января 2017, 11:47
В ответ на комментарий пользователя
Согласен, болезнь. Давайте теперь всех пациентов психушки к стенке поставим, так что ли?
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А что же во Франции например, шарли не судят, те и похлеще на костях пляшут?
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2
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Горожанин31 января 2017, 11:48
[***]
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рр31 января 2017, 11:50
алкоголики-куда большая беда, чем педики. педики никого не трогают, не убивают, не насилуют, не обворовывают. лучше бы боролись с алкоголизмом в стране. а что там делают педики-кому какое дело, вы себе даже не представляете,что вытворяют натуралы за закрытыми дверьми. достало ханжество.
2
1
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2017, 11:52
В ответ на комментарий пользователя
Ученые психологи утверждают, что Те, кто больше всего нападает с пеной у рта на педиков, демонстрируя публично свою крайнюю ненависть к ним, тот имеет серьезную предрасположенность к гомосексуализму, и, опасаясь стать гомиком, таким образом старается оттолкнуть от себя эту возможность
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[***]
0
0
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Горожанин31 января 2017, 11:54
Короче проказы вы тоже идите в лес за удаления комментов!!!
0
1
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Горожанин31 января 2017, 11:55
Не дали публиковать правды вот значит где засели геи!
0
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Горожанин31 января 2017, 11:55
Давайте все священные писания запретим, за не толерантный пример.
0
0
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Горожанин31 января 2017, 11:58
В ответ на комментарий пользователя
За осуждение разврата не судят. Геи наносят больший вред чем нормальные союзы, падает рождаемость, дети видя это берут плохой пример.
Суд ни о чем!!!
Получается обвинение встало на сторону геев, тем самым их поддержав и пожалев.
Геи -это психическое заболевание, а не норма жизни.
Развернуть
Обвинение встало на сторону, противоположную терроризму. Кого бы не убивали террористы, геев, лесбиянок или комментаторов проказы, они при этом остаются террористами.
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Форвард31 января 2017, 11:58
В ответ на комментарий пользователя
Геи это не болезнь.. Кто нибудь заразился или выздоровел?
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А раком что заражаются? Логика у тебя глупая.
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