СМИ: главу ГИБДД Арского района РТ отправили в отставку из-за паролей к дорожным камерам

Глава МВД РТ Артем Хохорин поступок Ильдара Нотфуллина назвал предательством

Стали известны причины, из-за которых накануне в ходе закрытой коллегии ГИБДД РТ отправлен в отставку глава Управления дорожной инспекции в Арском районе Ильдар Нотфуллин, якобы, это случилось из-за переданных подчиненным сотрудникам паролей к дорожным камерам. Об этом сообщает "Реальное время".

Со слов присутствующих на заседании представителей ведомства, глава МВД РТ Артем Хохорин поднял с места Ильдара Нотфуллина и велел ему покинуть зал, объяснив присутствующим, что глава ГИБДД в Арском районе передал подчиненным пароли от приборов "Армата", чем способствовал возможным коррупционным преступлениям.

Дорожные камера "Армата" фиксирует дорожные нарушения, но по ведомственным приказам пароли к приборам рядовым сотрудникам не дают, чтобы не было возможности удалить какую-нибудь запись.

Решение проверить ГИБДД в Арском районе было принято из-за "безупречности" работы ведомства как по приборам, так и в протоколах о нарушениях. Для проверки в районе пустили с превышением скорости автомобиль с "блатными" номерами, после чего позже обнаружили — из базы информация о его проезде удалена. Стали выяснять, кем и с какой целью — после чего выплыл факт передачи паролей.

- Хохорин поступок Нотфуллина назвал предательством и дал указание главе ГИБДД республики Ленару Габдурахманову — ни в коем случае не увольнять главу ГИБДД Арского района сразу, а сместить с поста, чтобы на пенсию ушел с нижестоящей должности, - говорится в сообщении.

В официальном ответе ГИБДД РТ сообщили, что в отношении ряда сотрудников "были приняты предварительные кадровые решения. В настоящее время их обязанности исполняют заместители".

Напомним, что по итогам вчерашней коллегии было принято решение отправить в отставку командира полка ДПС Казани Алексея Устюгова, причинами называются гонки пьяного гонщика по казанскому аэропорту, которого не смогли остановить сотрудники ГИБДД, а также летняя "война" инспекторов с байкерами Казани после смертельного ДТП.