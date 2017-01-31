Центробанк утвердил дизайн Севастополя и Дальнего Востока на банкнотах‍ в 200 и 2000 руб

Банк России определился с дизайном новых купюр в 200 и 2000 рублей, которые поступят в обращение в конце нынешнего года. Об этом в среду, 1 февраля, сообщила пресс-служба ЦБ.

- На банкноте номиналом 200 рублей будут размещены символы Севастополя — изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, а на банкноте номиналом 2000 рублей появятся знаменитые места Дальнего Востока — мост на остров Русский во Владивостоке и космодром Восточный в Амурской области, — говорится в сообщении.

Напомним, в начале октября были подведены итоги конкурса на выбор символа новых банкнот, по итогам которого Казань заняла лишь третье место.

Последний раз Банк России запускал новые номиналы в 2009-м, когда появилась 10-рублевая монета. В 2006 году была запущена купюра в 5000 рублей, а в 2001-м — в 1000 рублей.