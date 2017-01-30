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В Челнах будут судить учредителя и сотрудницу бассейна, в котором утонула девочка

В Челнах будут судить учредителя и сотрудницу бассейна, в котором утонула девочка
16+
Фото: погибшая девочка

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту гибели 11-летней девочки в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что уголовное дело (ст.238 УК РФ) было возбуждено в отношении учредителя бассейна «Афина» 53-летней Натальи Мавренковой и сотрудницы этого спортивного сооружения 34-летней Олеси Шадриной.

- Причастность к совершению преступления женщины признали частично. Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд, - отметили в Следственном комитете.

Напомним, трагедия случилась 19 ноября прошлого года. 11-летняя школьница пошла в спортивно-досуговый центр «Афина» поплавать в бассейне вместе со своей одноклассницей. Последняя во время купания обнаружила исчезновение девочки и сообщила об этом инструктору. Следователи также выяснили личность инструктора бассейна, им оказался 16-летний школьник, который был неофициально трудоустроен 13 ноября.

Отмечается, что трагедия произошла ввиду нарушения правил безопасности ответственным лицом, оставившим несовершеннолетнюю в бассейне без присмотра. Глубина бассейна доходит до 3,5 метров.

- Шадрина в день трагедии предлагала Мавренковой закрыть бассейн ввиду отсутствия квалифицированного инструктора, однако Мавренкова отклонила такое предложение, опасаясь потерять прибыль. Ими было принято решение оставить инструктором несовершеннолетнего. Кроме этого следствием установлено, что Шадрина в нарушение внутренних правил безопасности нахождения детей в бассейне пропустила девочек без сопровождения взрослых и допустила их к купанию, - сообщили следователи. 

ProKazan.ru, 31.01.2017, 19:15
Тэги: Суд
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