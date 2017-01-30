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СМИ: студенты устроили танцы у Вечного огня под хит Татарки

СМИ: студенты устроили танцы у Вечного огня под хит Татарки
16+
Фото: скриншот видео life.ru

В сети появилось видео с первокурсником из Московской области Егором Л., который танцует на постаменте памятникам героям войны под хит Татарки «Алтын». Об этом сообщает Life.ru.

Сообщается, что танец на видео снимала его подруга.

- Судя по профилю Егора в социальной сети, он является поклонником шоу «Танцы», однако непонятно, зачем в качестве танцпола он выбрал место у Вечного огня, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Интернете появился видеоролик, где двое молодых людей греют ноги у Вечного огня в Альметьевске. Видео опубликовали в Интернете блогеры.  

Блогер Ирина Смелая, уроженка Набережных Челнов, под псевдонимом Tatarka выпустила в конце ноября в Интернете дебютный видеоклип под названием "Алтын" (в переводе с татарского - «Золото»). В клипе Ирина Смелая читает рэп на татарском языке, а также спрашивает, из «чего сделаны девушки/парни», рассказывает о своих желаниях, одновременно предупреждая, что того, кто заглянет в ее глаза, она съест. Клип в жанре Cloud Rap снимался в Санкт-Петербурге на протяжении двух дней.

Люция Кашапова, 31.01.2017, 16:45
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Горожанин31 января 2017, 16:49
и что?
3
1
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Горожанин31 января 2017, 17:01
К чему такая колхозная дикость, под колхозную песню?
0
8
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Горожанин31 января 2017, 17:05
Грустно от того, что молодежь забывает, какой ценой далась их такая беззаботная жизнь предыдущему поколению людей. Они ведь тоже были молоды, они тоже хотели жить. Но, увы, родились в то время, когда пришлось жертвовать самым дорогим - своей жизнью ради нас, нашего будущего. Нельзя же уж настолько все в этой жизни опошлять. Огонь горит в память о подаривших нам право жить в обмен на свою смерть. Никогда и никому нельзя забывать об этом.
Лучший комментарий
1
11
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да ну31 января 2017, 17:11
идиоты
1
8
Согласны с автором?
ага31 января 2017, 17:13
В ответ на комментарий пользователя
Грустно от того, что молодежь забывает, какой ценой далась их такая беззаботная жизнь предыдущему поколению людей. Они ведь тоже были молоды, они тоже хотели жить. Но, увы, родились в то время, когда пришлось жертвовать самым дорогим - своей жизнью ради нас, нашего будущего. Нельзя же уж настолько все в этой жизни опошлять. Огонь горит в память о подаривших нам право жить в обмен на свою смерть. Никогда и никому нельзя забывать об этом.
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А кто им, и как "напоминает", чтобы не забывали? По ящику - ТНТ-эшный "промыв мозгов" и пошлятина. Он (танцор), что самое забавное и грустное, сделал это не со зла. Просто, тупо не понимает, что это кощунственно. Я бы его не наказывал через штраф или арест. Просто, показать документальное видео (архивы) времен войны. Те же концлагеря. Лица воевавших солдат и т.д. Если не конченный дебил, то до него должно "дойти".
1
10
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Горожанин31 января 2017, 17:23
В ответ на комментарий пользователя
А кто им, и как "напоминает", чтобы не забывали? По ящику - ТНТ-эшный "промыв мозгов" и пошлятина. Он (танцор), что самое забавное и грустное, сделал это не со зла. Просто, тупо не понимает, что это кощунственно. Я бы его не наказывал через штраф или арест. Просто, показать документальное видео (архивы) времен войны. Те же концлагеря. Лица воевавших солдат и т.д. Если не конченный дебил, то до него должно "дойти".
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Согласен! Но штраф должен быть!!!
1
6
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2017, 17:30
Расстрелять
4
1
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2017, 17:48
В ответ на комментарий пользователя
Расстрелять
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Не смешно
1
1
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2017, 17:53
Танцуй , пока молодой, Федя.
0
0
Согласны с автором?
Горожанин31 января 2017, 17:56
В ответ на комментарий пользователя
Танцуй , пока молодой, Федя.
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Танцуй, пусть потом и на твоих костях потомки потопчутся. Это ж так весело.
0
1
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Ирина31 января 2017, 18:01
СКР - фас, взять их!
1
0
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Горожанин31 января 2017, 18:06
Кококо, станцевал на фоне огня... кококо... ветераны, дедывоевали чтобы огонь горел, убивали немцев за огонь на граните , чтобы там никто не танцевал... коококо,.. гильотина голова отрезана... подняли веки шевелятся... трясятся руки в конвульсии кровищщААААААА... КРОВЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯК... СМЕРТЬ....
А танец норм....
Не надо преувеличивать, это просто огонь, а не кладбище, ничего крамольного, прямо сакрализация этого долбаного огня на уровне святой средневековой инквизиции.
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