СМИ: студенты устроили танцы у Вечного огня под хит Татарки

В сети появилось видео с первокурсником из Московской области Егором Л., который танцует на постаменте памятникам героям войны под хит Татарки «Алтын». Об этом сообщает Life.ru.

Сообщается, что танец на видео снимала его подруга.

- Судя по профилю Егора в социальной сети, он является поклонником шоу «Танцы», однако непонятно, зачем в качестве танцпола он выбрал место у Вечного огня, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Интернете появился видеоролик, где двое молодых людей &lt;a data-cke-saved-href=&quot;http://prokazan.ru/news/view/114506&quot; href=&quot;http://prokazan.ru/news/view/114506&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;strong&gt;греют ноги у Вечного огня в Альметьевске&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;. Видео опубликовали в Интернете блогеры. &nbsp;&lt;/p&gt;

Напомним, ранее сообщалось, что в Интернете появился видеоролик, где двое молодых людей греют ноги у Вечного огня в Альметьевске. Видео опубликовали в Интернете блогеры.

Блогер Ирина Смелая, уроженка Набережных Челнов, под псевдонимом Tatarka выпустила в конце ноября в Интернете дебютный видеоклип под названием "Алтын" (в переводе с татарского - «Золото»). В клипе Ирина Смелая читает рэп на татарском языке, а также спрашивает, из «чего сделаны девушки/парни», рассказывает о своих желаниях, одновременно предупреждая, что того, кто заглянет в ее глаза, она съест. Клип в жанре Cloud Rap снимался в Санкт-Петербурге на протяжении двух дней.