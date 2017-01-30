СМИ: студенты устроили танцы у Вечного огня под хит Татарки

В сети появилось видео с первокурсником из Московской области Егором Л., который танцует на постаменте памятникам героям войны под хит Татарки «Алтын». Об этом сообщает Life.ru.
Сообщается, что танец на видео снимала его подруга.
- Судя по профилю Егора в социальной сети, он является поклонником шоу «Танцы», однако непонятно, зачем в качестве танцпола он выбрал место у Вечного огня, - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что в Интернете появился видеоролик, где двое молодых людей греют ноги у Вечного огня в Альметьевске. Видео опубликовали в Интернете блогеры.
Блогер Ирина Смелая, уроженка Набережных Челнов, под псевдонимом Tatarka выпустила в конце ноября в Интернете дебютный видеоклип под названием "Алтын" (в переводе с татарского - «Золото»). В клипе Ирина Смелая читает рэп на татарском языке, а также спрашивает, из «чего сделаны девушки/парни», рассказывает о своих желаниях, одновременно предупреждая, что того, кто заглянет в ее глаза, она съест. Клип в жанре Cloud Rap снимался в Санкт-Петербурге на протяжении двух дней.